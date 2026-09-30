¿Gala Montes se protege de una demanda? Revela por qué le tapó la cara a su mamá en su nuevo álbum, VIDEO

Luego de que Gala Montes explotara contra su mamá, Crista Montes, y advirtiera de graves delitos previo a ‘La hija de nadie’, la intérprete de ‘Tacara’ se sinceró sobre las razones detrás de la portada de su nuevo álbum. ¿Quiere evitar demandas? ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes se sincera sobre ‘La hija de nadie’. / Redes sociales

¿Cuál es la portada del nuevo álbum de Gala Montes?

Tras la polémica participación de Gala Montes en La casa de los famosos México 2026, la cantante y actriz compartió un adelanto de su próximo álbum ‘La hija de nadie’, el cual saldrá a la luz el próximo 23 de octubre.

A través de sus redes, la intérprete de ‘Antes que feliz’ compartió la portada de su álbum, la cual es una foto de su niñez en la que está acompañada de su mamá, Crista Montes; sin embargo, el rostro de la señora está completamente cubierto por una mancha morada; mientras que de fondo se escucha uno de sus sencillos:

“Yo soy la mala, la villana de esta historia mal contada, la histérica, la loca…". Gala Montes

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Gala Montes y el adelanto de su nuevo álbum. / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes cubrió el rostro de su mamá, Crista Montes, en el nuevo álbum?

Ante las dudas sobre su nuevo lanzamiento discográfico, Gala Montes se sinceró sobre la portada de su álbum en una entrevista con Maryfer Centeno. De acuerdo con la exhabitante de La casa de los famosos México, la persona con la que está colaborando le pidió una foto de ella de chiquita, pues siempre ha sido muy expresiva.

“Siempre fui una niña muy expresiva, justo esa foto a mí me marcó. Incluso la persona con la que estoy trabajando me dijo: ‘Necesitamos una foto de ti de chiquita para esa portada’. La primera que encontré fue esta, que era una foto muy especial”. Gala Montes

Sobre las razones que la llevaron a cubrir el rostro de su mamá, Montes dejó claro que no quiere volver a darle foco; además, se previno de una demanda por el uso de su imagen, pues solo busca defender a la niña que fue:

“Primero que nada, no quiero pagarle nada a esta señora; al rato me va a demandar porque estoy utilizando su cara. Y en segunda, porque yo no quiero darle más publicidad. Como defender a la niña que fui, que era muy expresiva”. Gala Montes

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¿Qué dijo Crista Montes sobre la mancha en su rostro en el álbum de Gala Montes?

Crista Montes, quien aseguró que prefería el silencio ante la polémica de su hija y Emiliano Aguilar, reaccionó a la portada del nuevo álbum de Gala Montes a través de sus redes. De acuerdo con la señora, aunque refleja la manera en que su hija ve las cosas hoy en día, sus brazos siempre están abiertos para ella.

“La mancha muestra cómo me ves hoy, el resto de la foto muestra lo que vivimos aquel día. Pero, ¿qué pero le pones a esta foto? Esta foto lo tiene todo y mis brazos todavía están en ella”. Crista Montes

Una de las primeras respuestas de Gala Montes a la publicación de su mamá fue una advertencia, pues aseguró que solo era un avance y no aguantaría el álbum completo de ‘La hija de nadie': “Te aconsejo algo de buena fe: ve a terapia, cambia, estás a tiempo porque te juro que este es solo el comienzo”.

Sin embargo, en su reciente entrevista, Gala Montes se mostró más tranquila sobre la situación, mientras sus seguidores se mantienen a la espera del lanzamiento de su nuevo álbum.

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