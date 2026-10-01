Gala Montes, ¿entró con un personaje a La casa de los famosos México? Rosa María Noguerón revela la verdad

¿Todo fue parte del show? La breve pero polémica estancia de Gala Montes en La casa de los famosos México 2026 sigue dando de qué hablar. Tras los rumores sobre su extraño comportamiento dentro del reality y las especulaciones que inundaron las redes sociales, Rosa María Noguerón hizo una inesperada revelación: ¿la actriz habría entrado interpretando un personaje? Esto reveló.

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Gala Montes vuelve a estallar vs. La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Todo fue planeado? Rosa María Noguerón revela que Gala Montes entró a La casa de los famosos México con un personaje

La presencia de Gala Montes en la casa de los famosos México llamó la atención desde el primer momento. Su actitud, energía y forma de desenvolverse dentro de la competencia provocaron comentarios entre los espectadores.

Algunos televidentes aseguraron que la cantante y actriz se comportaba de manera distinta a la imagen que mostró en anteriores proyectos. Eso alimentó toda clase de especulaciones en redes sociales.

Ante la polémica, Rosa María Noguerón aclaró lo que realmente ocurrió y descartó cualquier teoría relacionada con un supuesto consumo de sustancias. La productora fue contundente:

“De ninguna manera. Nos conocemos. Se hizo un personaje. Ella habla de este personaje que se llama ‘La diabla’, dio mucho contenido en los días que estuvo.” Rosa María Noguerón

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Gala Montes tomó la decisión de abandonar La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales, Archivo TVNotas

¿Por qué Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026? Rosa María Noguerón lo explica

Otro de los temas que más curiosidad generó fue la sorpresiva salida de Gala Montes. Muchos seguidores del reality se preguntaron por qué decidió abandonar la experiencia tan pronto. De acuerdo con Rosa María Noguerón, la actriz llegó entusiasmada porque esperaba compartir la aventura con una persona muy cercana dentro del juego. Sin embargo, esa situación cambió rápidamente.

“Ella decidió abandonar. Yo creo que de alguna manera ella llegó entusiasmada pensando que tenía una amiga dentro del juego y ese domingo su amiga salió de la casa. Fue su decisión y nosotros la respetamos porque antes que otra cosa la queremos mucho, siempre va a formar parte de esta familia y creo que no sólo es una relación laboral, sino también es una relación de cariño sincero, al por lo menos en nuestra parte”, explicó.

Gala Montes y Flor Vigna / Redes sociales, Mezcalent

¿La casa de los famosos México puso en riesgo a los habitantes al meter a Gala Montes en supuesto brote psicótico?

Las críticas no tardaron en aparecer tras la participación de Gala Montes en la casa de los famosos México. Algunos usuarios cuestionaron la decisión de incluir nuevamente a la actriz dentro del reality.

Frente a estas opiniones, Rosa María Noguerón defendió la incorporación de la famosa y aseguró que todo formó parte de una invitación formal aceptada por ella y su equipo de trabajo.

Rosa María Noguerón “Siempre nos juzgan, siempre hablan de nosotros. Lo importante es que este programa estuvo abierta, fue una propuesta que se le hizo a Gala. Ella lo aceptó junto con sus managers, porque adicional teníamos planes de que interpretar a alguno de sus temas porque creo que los días que ella estuvo aquí hicieron cosas muy divertidas y muy interesantes”.

Con estas declaraciones, la productora dejó claro que la participación de Gala Montes estaba planeada desde antes y que existían más proyectos dentro del programa para ella. Aunque su permanencia fue corta, su paso por la casa de los famosos México logró exactamente lo que pocos habitantes consiguen en tan poco tiempo: convertirse en tema de conversación dentro y fuera de la casa.

Así se expresó Rosa María de Gala Montes:

“ABANDONÓ EL JUEGO” 🏠🔥

La productora de ‘La casa de los famosos México’ habló sobre la participación de Gala Montes en el reality y respondió si se arrepiente o no de haberla incluido en esta temporada. 👀

📹: Luis Pérez y María Montoya pic.twitter.com/9Feu02DvDX — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 1, 2026

¿Gala Montes ya no quiere ver a Rosa María Noguerón? El mensaje que contradice los rumores

Las palabras de Rosa María Noguerón cobran aún más sentido si se toma en cuenta que Gala Montes nunca se ha quejado públicamente de la productora ni de su experiencia trabajando con ella. Por el contrario, tras su salida del reality dejó ver que entre ambas existe una buena relación.

De hecho, esta versión estaría respaldada por un gesto que llamó la atención de los seguidores del programa. Apenas unos días después de abandonar La casa de los famosos México, la actriz compartió un emotivo mensaje dedicado a Rosa María Noguerón, dejando claro el cariño y agradecimiento que siente por la productora.