Gema Garoa ya tendría planes tras su paso por LCDLFM 2026; ¿busca llegar a Cuéntamelo ya! o al programa Hoy?

Antes de que Ernesto Laguardia se convirtiera en el séptimo finalista de La casa de los famosos México 2026, los habitantes recibieron la visita de sus familiares y amigos en el reality. Gema Garoa estuvo acompañada de su abuela, quien confesó uno de los grandes sueños de la actriz. ¿Quiere ser conductora? ¡Te contamos los detalles!

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El sueño de Gema Garoa al salir de La casa de los famosos México 2026. / Redes Sociales

¿Cuál es el sueño que Gema Garoa quiere cumplir al salir de La casa de los famosos México 2026?

Luego de que Gema Garoa fuera señalada como envidiosa por su reacción a la visita de Wendy Guevara y Paolita Suárez, la actriz tuvo la oportunidad de convivir con su abuelita por un día completo, al igual que el resto de sus compañeros.

De acuerdo con la cuenta de Instagram ‘Top Ten Musical’, durante la visita de la abuelita de Garoa, la señora confesó que uno de los sueños de su nieta es convertirse en conductora de uno de los programas de Televisa, y no descarta que se pueda hacer realidad ahora que se convirtió en finalista del reality 24/7.

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Gema Garoa quiere ser conductora tras salir de LCDLFM 2026. / Mezcalent

¿Qué programa quiere conducir Gema Garoa tras salir de La casa de los famosos México 2026?

Según detalló la cuenta de Instagram, Gema Garoa quiere llegar a Cuentamelo Ya!, programa que actualmente conducen Carmen Muñoz, Ximena Córdoba, Luciana Sismondi, Carlos Arenas y Cynthia Urías, también colaboradora de La casa de los famosos México 2026.

“La abuelita de Gema Garoa dice que el gran sueño de su nieta es convertirse en conductora del programa ‘Cuéntamelo Ya’ y ahora cree que finalmente podría cumplirse”, se lee en la publicación.

Debido al apoyo que ha recibido la actriz por parte de sus colegas y el cariño que ha ganado del público al formar el ‘Team mellizos’ junto a Ese Pérez, sus seguidores especularon sobre la posibilidad de que pudiera sustituir a Odalys Ramírez tras su salida.

Hasta ahora, el productor Nino Canún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Gema Garoa se convierta en conductora de Cuéntamelo ya!, pero su confesión ya está generando reacciones; mientras algunos se muestran entusiasmados con la idea, otros no desean verla como presentadora.

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¿Quién es Gema Garoa y en qué telenovelas ha participado?

Gema del Rocío García Figueroa, conocida artísticamente como Gema Garoa, Valle Hermoso, Tamaulipas.

Se graduó del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y ha desarrollado gran parte de su carrera en melodramas y series de televisión.

y ha desarrollado gran parte de su carrera en melodramas y series de televisión. Su debut en las telenovelas ocurrió en ‘Pasión y poder’ , donde interpretó el personaje de Clara Álvarez. Posteriormente, siguió en proyectos como ‘Sin rastro de ti’, ‘Mi adorable maldición’ y ‘La jefa del campeón’.

, donde interpretó el personaje de Clara Álvarez. Posteriormente, siguió en proyectos como y Antes de ingresar a La casa de los famosos México 2026, fue parte del melodrama ‘Hermanas, un amor compartido’, mientras que años atrás participó en ‘Fugitivas, en busca de la libertad’ y ‘Eternamente amándonos’.

Gema Garoa no se ha desarrollado como conductora en su carrera, por lo que se desconoce si logrará ser parte de Cuentámelo Ya! tras convertirse en finalista de La casa de los famosos México 2026.