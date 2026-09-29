Masad flechado por famosa actriz tras LCDLFM; son captados muy cercanos en fiesta, ¿adiós Brianda? VIDEO

Tras la sorpresiva eliminación de Masad de La casa de los famosos México 2026 frente a Brianda Deyanara, el árabe acudió a la celebración de cumpleaños de Abelito acompañando a Aarón Mercury. Fue en ese evento donde conoció a Elaine Haro, por quien se desvivió en halagos. ¿Surgió un romance? ¡Te contamos los detalles!

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Masad Altamimi reaparece tras salir de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Masad de La casa de los famosos México 2026?

Luego de que Brianda Deyanara y Masad protagonizaran un shippeo en La casa de los famosos México 2026, se encontraron frente a frente en el carrusel del reality show, pero fue Masad quien resultó eliminado de la competencia la noche del 13 de septiembre.

En esa ocasión, ambos se encontraban en la placa de nominados junto a Karina Torres, Mariana y Gema Garoa. La primera salvada fue la integrante de las ‘Perdidas’, seguida por la cantante y la actriz de melodramas, lo que dejó a Brianda y Masad en el carrusel.

Pese a que la influencer creía que sería eliminada de la competencia por el fandom del árabe, el reality dio un giro inesperado al anunciar que ella era la habitante salvada; mientras que Masad tuvo que despedirse.

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Masad fue eliminado de LCDLFM frente a Brianda tras tener una cena romántica. / YT: La Casa de los Famosos México

¿Masad se olvida de Brianda Deyanara tras salir de La casa de los famosos México 2026?

A un par de semanas de haber salido de La casa de los famosos México, Masad reapareció junto a Aarón Mercury en la celebración de cumpleaños de Abelito. A través de redes, se dio a conocer una serie de imágenes y videos en los que se ve al árabe convivir con exhabitantes del reality 24/7.

Sin embargo, una de las fotos que más llamó la atención de algunos usuarios es en la que aparece Masad junto a Elaine Haro, participante de la tercera temporada de LCDLFM. Por medio de sus historias, el influencer se dejó ver junto a la actriz, generando reacciones como: “Qué bonita foto” y “Qué guapos”.

Pese a que la publicación de Masad Altamimi no hizo alusión a lo ocurrido con Brianda Deyanara en el reality, algunos fans lo interpretaron como la posibilidad de un nuevo shippeo fuera del programa, sobre todo tras los halagos del árabe a la actriz.

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Masad junto a Eleine Haro en fiesta de Abelito. / Redes sociales

¿Qué dijo Masad sobre Elaine Haro tras conocerla en la fiesta de Abelito?

En medio de la polémica entre Aarón Mercury y Naim Darrechi, Masad realizó una transmisión en vivo en al que compartió que conoció a Elaine Haro durante la fiesta de Abelito. Pese a que dijo no recordar su nombre, hizo una serie de halagos a su personalidad.

“Es súper respetuosoa, muy linda. Esta chica es muy linda, no sé cómo se llama, Elaine. Es súper respetuosa, estoy en shock, te lo juro. Es respetuosa, amable y muy linda”. Masad

De inmediato, su declaración comenzó a circular en redes, donde varios fans de la cantante y actriz hicieron comentarios como: “Masad lee bien a la gente y no pudo decir otra cosa más que lo que Elaine es”, “Elaine siempre tan linda con todos”, entre otros.

Masad no ha hecho público un interés romántico por Elaine Haro tras su supuesto romance con Brianda Deyanara en LCDLFM 2026, pero sus recientes publicaciones y declaraciones han generado algunos RUMORES de un posible nuevo shippeo.

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