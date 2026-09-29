¿Aleks Syntek en ‘La casa de los famosos México’? Podría ser habitante en la siguiente temporada, aseguran

A unos días de la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’, han surgido especulaciones sobre la próxima temporada del reality, la cual se dice que podría estrenarse en 2027. En un inicio, se llegó a pensar que la quinta edición no se llevaría a cabo por todas las polémicas que ha enfrentado la producción en los últimos meses.

No obstante, ahora se filtra que el show sí podría regresar el siguiente año y ya hasta tendría a un posible primer habitante. Se trataría de Aleks Syntek, quien se ha convertido en un personaje muy controversial últimamente. Te contamos todo lo que se sabe.

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Aleks Syntek ha estado en polémica en los últimos meses / Mezcalent

¿Qué se sabe sobre la quinta temporada de ‘La casa de los famosos México’?

Al menos de forma oficial, no se ha anunciado una nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ para 2027. Según se ha especulado en redes sociales, sí se llevaría a cabo, pero sería una versión “All-stars”, es decir, se reuniría a varias celebridades que participaron en ediciones anteriores.

También se ha mencionado que Rosa María Noguerón ya no estaría como productora del proyecto. Esto se debería a que, presuntamente, no estaría dando los resultados esperados. Recordemos que esta temporada ha estado llena de polémicas.

Desde acusaciones de presunto fraude, una baja considerable de rating, hasta que la selección del cast no habría sido la correcta. Los internautas se han quejado en múltiples ocasiones de una aparente falta de contenido.

Noguerón ha dicho que, hasta el momento, sigue al frente del concurso. No obstante, admitió que su papel como productora no está completamente asegurado.

“No sé, la realidad es que esas son decisiones que se van tomando. No sé la próxima temporada; es un proyecto muy fuerte, muy duro, se trabaja siempre en equipo (...) Hoy por hoy, yo sigo al frente de la casa y lo agradezco mucho, ha sido una temporada espectacular”, manifestó hace algunas semanas.

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Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Aleks Syntek podría estar en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos México’, aseguran

Mediante su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Alex Kaffie reportó que, presuntamente, la producción de ‘La casa de los famosos México’ estaría haciendo todo lo posible para que Aleks Syntek sea uno de los habitantes de la siguiente temporada.

“Televisa quiere a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, más conocido como Aleks Syntek, en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos México’”. Aleks Syntek

Según dejó ver el comunicador, están dispuestos a aceptar cualquier condición del artista, con tal de que este acepte integrarse al controversial proyecto.

“Me entero de que la alta ejecutiva de Televisa, Ana María de la Torre, ha recibido por parte de sus superiores la instrucción de que ‘cueste lo que cueste’ consiga que el polémico cantante sea inquilino de la temporada 2027 del show de telerrealidad”, sentenció.

Cabe destacar que, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada, por lo que todo queda como un simple RUMOR hasta que se compruebe lo contrario.

Aleks Syntek en La casa de los famosos México, aseguran / Redes sociales

¿Qué está pasando con Aleks Syntek?

Desde su concierto fallido del 15 de septiembre, Aleks Syntek ha mostrado comportamientos que, para muchos, son considerados erráticos. Recordemos que el cantante dio una presentación como parte de los festejos del Día de la Independencia en CDMX.

El artista no solo se peleó con el público, sino que también se la pasó quejándose del poco apoyo que la gente le da a la música mexicana. Según él, el público prefiere el reggaetón y a artistas como Bad Bunny.

Aunque luego se disculpó, poco después empezó a discutir con la gente en redes sociales y hasta amenazó con irse de México. Muchos creen que todo esto fue una estrategia de publicidad, ya que actualmente está promocionando su nuevo sencillo.

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