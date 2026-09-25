Dani Flow revela que habló en privado con Aleks Syntek y se reunirán pronto, ¿se viene colaboración?

Tras las fuertes polémicas en las que se ha visto envuelto Aleks Syntek por su concierto del 15 de septiembre en la Ciudad de México, han surgido varias opiniones al respecto.

Una de las más comentadas es la del reggaetonero Dani Flow, quien en los últimos años ha sido objeto de críticas por parte de Aleks Syntek debido a su música y, recientemente, volvió a ser mencionado por el cantante durante su presentación.

Sin embargo, parece que la tensión entre ambos podría haber quedado atrás, pues en sus recientes declaraciones, Dani Flow reveló que ya ha tenido conversaciones con Aleks Syntek y que ambos se reunirán en los próximos días.

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Aleks Syntek / Redes sociales

¿Por qué existió rivalidad entre Aleks Syntek y Dani Flow?

La rivalidad entre Aleks Syntek y Dani Flow surgió principalmente por las diferencias que ambos han tenido respecto a la música urbana, particularmente por las críticas del intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ hacia el reggaetón.

En 2023, Syntek cuestionó públicamente la canción ‘Las que no tienen papá’, de Dani Flow, debido al contenido de su letra. Después, el reggaetonero reaccionó en redes sociales y ahí inició el intercambio entre ambos cantantes.

La diferencia entre ellos continuó durante los siguientes años, pues Syntek no ha dejado de critiar al reggaetón y la música urbana, mientras que Dani Flow se ha consolidado como uno de los exponentes del género.

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Dani Flow y Aleks Syntek / Redes sociales

Dani Flow mostró preocupación por Aleks Syntek tras polémica del 15 de septiembre

Dani Flow cambió el tono al referirse a la situación que ha rodeado a Aleks Syntek durante los últimos días y habló con mayor seriedad sobre la polémica. El reggaetonero señaló que el tema debería abordarse con mayor cuidado, especialmente por las consecuencias que podría tener para el cantante y su entorno.

El intérprete de ‘Martillazo’ también pidió tomar en cuenta a los familiares y personas cercanas a Aleks Syntek, pues la situación actual deja ver que el cantante no estaría pasando por un buen momento.

Finalmente, Dani Flow hizo un llamado a dejar de tratar la polémica como una broma y advirtió que de continuar así, la situación podría terminar mal.

“Es una situación de algo que nos puede gustar o no, a algo de cuidado. Me pongo en el lugar de ser familiar de alguien que está pasando por algo así y no se ve que esté bien (...) Hay que poner un poco más de ojo en Aleks Syntek, porque algo que ahorita es una broma, puede terminar muy mal.” Dani Flow

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Dani Flow / Redes sociales

¿Dani Flow y Aleks Syntek harán una colaboración?

En su última entrevista para el programa de Maxine Woodside, Dani Flow reveló que tuvo una conversación privada con Aleks Syntek y aseguró que actualmente mantiene una buena relación con él, pese al intercambio de críticas que ambos protagonizaron en el pasado.

Sobre la situación que atraviesa el cantante, el reguetonero consideró que podría tratarse de un bajón emocional, pues señaló que los artistas suelen ser personas más solitarias y vulnerables ante este tipo de situaciones.

“No creo que sea mercadotecnia. Yo creo que es un bajón emocional por el que todos podemos pasar. Los artistas somos muy solitarios y eso nos vuelve más vulnerables.” Dani Flow

Dani Flow también reveló que en los próximos días se reunirá con Syntek y expresó su deseo de conocerlo mejor, además de construir una relación más cercana y duradera con él.

“Le marcamos, estoy teniendo una muy buena relación con él y ojalá podamos tener una relación mas longeva. Le propuse que nos conociéramos. El jueves (se reunirán), yo lo quiero conocer, nada más platicar.” Dani Flow

Respecto a la posibilidad de realizar una colaboración, el intérprete de ‘Martillazo’ no la descartó, aunque dejó claro que en este momento solo quiere conocer a Aleks Syntek y conversar con él.

“Claro, veremos. No estoy negado a trabajar con nadie pero solo estoy interesado en conocerlo y platicar con él.” Dani Flow

Esta revelación se da un día después de que Pati Chapoy respondiera a las acusaciones de Aleks Syntek.

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