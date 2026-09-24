Aleks Syntek acusa a Pati Chapoy de “arruinar su vida” y ¿pide que la encarcelen?: “Quiero que me ayuden”

Desde su fallido concierto del 15 de septiembre en CDMX, Aleks Syntek ha mostrado un comportamiento que muchos consideran preocupante. En los últimos días, ha peleado con internautas y ha dicho, en aparente broma, que está “desequilibrado”. También ha amenazado con irse de México, ya que “no valoran su música”, y hasta se ha quitado su peluquín.

El cantante vuelve a dar de qué hablar al arremeter contra la periodista Pati Chapoy, a quien acusa de haber “arruinado su vida”. Te contamos lo que está pasando.

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Aleks Syntek dice que Pati Chapoy le arruinó la vida / Mezcalent

¿Qué está pasando con Aleks Syntek?

Como se sabe, el pasado 15 de septiembre, Aleks Syntek se presentó en la alcaldía Benito Juárez, como parte de los festejos por el Grito de Independencia. El concierto fue un caos total. Y es que el cantante se peleó con su público y cada interpretación se veía interrumpida por un monólogo sobre la decepción que siente al ver el apoyo que tiene el reggaetón.

Muchos sospecharon que estaba en medio de un brote psicótico o simplemente bajo el influjo de alguna sustancia. Si bien el artista se disculpó por su comportamiento en el show, al ver que las burlas no cesaban, comenzó a confrontar a todos aquellos que lo criticaban.

Incluso dijo que quería irse a Inglaterra. Según explicó, en México no lo valoran lo suficiente. Sostuvo que tenía muchos amigos en Europa y que en aquel lugar sí saben lo que es “música de verdad”.

Por supuesto, los memes y chistes no hicieron más que aumentar. Incluso salió una teoría que apuntaba a que se había vuelto “malvado” por su peluquín. También se han hecho remixes de sus canciones con sonidos de reggaetón.

Esto no ha hecho más que molestar a Aleks, quien no solo se quitó su peluquín para demostrar que este no lo dominaba, sino que también puso sobre la mesa la posibilidad de demandar a todos los que usen su imagen sin su autorización.

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Aleks Syntek explota contra Pati Chapoy y lanza mensaje

Hace unos momentos, Aleks Syntek usó sus redes sociales para culpar a los periodistas de espectáculos, principalmente a Pati Chapoy, de presuntamente haber afectado a su familia con “mentiras”.

“Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO hasta que prometan no dar notas falsas. Gracias”. Aleks Syntek

También dijo ser capaz de someterse a un “detector de mentiras” y que, si llega a salir inocente, quiere que el público lo ayude a encarcelar a todos aquellos que le “mintieron los jóvenes” al hacerles creer que era un “peligro”.

“Y si gustan, me someto a un detector de mentiras, y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que convencieron a los jóvenes de México de que soy un peligro para este PAÍS llamado ‘MENTIROLANDIA’”, expresó.

Cabe mencionar que el intérprete de ‘Te soñé’ borró su publicación a los pocos minutos. No obstante, algunos internautas pudieron “rescatarla” y darla a conocer. Muchos creen que, más allá de las burlas, la gente debería estar preocupada por la salud mental del artista.

Aleks Syntek y su publicación sobre Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué ha dicho Pati Chapoy sobre Aleks Syntek y su supuesta crisis mental?

Hasta el momento, Pati Chapoy no se ha pronunciado ante las recientes acusaciones de Aleks Syntek. En las últimas emisiones de su programa ‘Ventaneando’, la periodista ha abordado el tema del cantante y todo el escándalo que lo ha rodeado.

Tanto ella como sus colegas no niegan que es un gran artista. No obstante, consideran que está “fuera de control” y rechazan la forma en la que él critica el género del reggaetón o a la gente que lo escucha.

Recordemos que, en el pasado, el vespertino de TV Azteca le ha dado visibilidad a otras controversias en las que el músico se ha visto envuelto. Tan solo hace algunos meses, tocaron el tema de la presunta infidelidad a su esposa.

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