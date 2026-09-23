Aleks Syntek fue diagnosticado con extraño trastorno mental y él mismo lo reconoció: “Soy una persona enferma”

El cantante mexicano Aleks Syntek ha estado recientemente en la conversación, luego de su polémica presentación en plena noche del 15 de septiembre. Ahora, recuerdan que el intérprete dijo que padece un trastorno mental, uno que él mismo reveló. ¿Es una enfermedad?

¿Aleks Syntek tuvo “brote psicótico” en concierto? / Redes sociales

¿Por qué dicen que Aleks Syntek tuvo un brote psicótico en su concierto?

Durante las celebraciones por el Grito de Independencia, la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México llevó a cabo un concierto gratuito en el que Aleks Syntek fue el artista principal. Aunque el espectáculo comenzó con normalidad, conforme avanzó su presentación, el cantante protagonizó una serie de momentos que algunos asistentes y usuarios de redes sociales calificaron como “extraños”.

Además de intercambiar palabras con algunas personas del público, Syntek cuestionó a quienes apoyan el reggaetón. Entre una canción y otra, el intérprete realizó comentarios en los que expresó su preocupación por lo que considera una “decadencia musical” en México.

Algunos internautas llegaron a señalar que el artista supuestamente estaba atravesando un “brote psicótico”, aunque esta expresión correspondió a especulaciones de usuarios y no significa, por sí misma, un diagnóstico médico.

Aunque Syntek ofreció disculpas posteriormente, continuó expresando su molestia ante las críticas que recibió por su actuación.

En distintas transmisiones en vivo, el cantante también hizo comentarios en tono de broma sobre encontrarse “desequilibrado”. Asimismo, mencionó la posibilidad de “irse” a Inglaterra, al considerar que en ese país su trabajo y trayectoria serían más valorados.

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¿Qué trastorno mental padece Aleks Syntek?

Esta declaración se remite a finales del año pasado, cuando Aleks Syntek fue señalado por presuntamente acosar a colaboradoras y, más recientemente, una internauta aseguró haber sido contactada por el cantante en redes sociales.

Luego de estas acusaciones a finales de 2025, Aleks sufrió la filtración de algunos audios, en los que parecía dirigirse a una persona en específico, defendiéndose de todo, pues afirma padece el síndrome de Asperger:

¿Crees en Dios o crees en Satanás, Adriana? Porque sí existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me violaron de niño, yo tengo asperger, soy una persona enferma, abusaron de mí no una vez, ni dos, no sé cuántas veces, viví un infierno, yo ya conocí al diablo. Aleks Syntek

En aquel momento, Syntek fue seriamente cuestionado, personalidades como Pati Chapoy reprobaron que el cantante utilizara este tema para “defenderse”. ¿Tú qué opinas?

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¿Qué es el síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger, presuntamente padecido por Aleks Syntek, fue utilizado para identificar una presentación del espectro autista en personas que podían desarrollar determinadas habilidades de comunicación y lenguaje, pero que también podían experimentar dificultades en aspectos de la interacción social.

Entre algunas características asociadas con este diagnóstico se encuentran los intereses muy específicos, una marcada atención hacia determinados temas y diferencias en la manera de interpretar situaciones sociales. No obstante, cada persona dentro del espectro es diferente.

De esta manera, aunque el propio Syntek ha hablado públicamente sobre su diagnóstico dentro del espectro autista, no existen elementos suficientes para afirmar que esta condición sea la causa de los acontecimientos recientes .

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