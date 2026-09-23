Bellakath lanza inesperada invitación a Aleks Syntek pese a sus duras críticas al reguetón; ¿habrá colaboración?

Luego de que Aleks Syntek desatara la controversia con su polémica presentación del 15 de septiembre, las reacciones entre algunos exponentes del reguetón mexicano siguen generando reacciones. En esta canción, fue el turno de Bellakath, ¿no descarta hacer una colaboración con el cantante? ¡Te contamos los detalles!

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Aleks Syntek generó controversia tras su concierto el 15 de septiembre. / Redes sociales

¿Qué dijo Alex Syntek sobre el reguetón en su concierto del 15 de septiembre?

Alex Syntek generó controversia y especulaciones de un posible brote psicótico luego de que interrumpiera en más de una ocasión su show gratuito con motivo del 15 de septiembre. En una de sus interrupciones, el intérprete de ‘Duele el amor’ y ‘Volverte a ver’ arremetió contra otros géneros musicales.

“Les voy a cantar una última canción y me voy. ¿Saben cuándo valió madr* México? Le doy 10 mil pesos al que me diga por qué los (artistas) mexicanos chi** de 35 años no van a Estados Unidos y ni los apoya México y por qué Bad Bunny es el número uno. Yo no quiero a ese señor conmigo”. Aleks Syntek

Mientras que en otro momento de su concierto reflexionó sobre la identidad nacional, haciendo una vez más alusión al reguetón. “No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, sentenció.

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Aleks Syntek se pelea con fans en pleno show del 15 de septiembre. / Redes sociales y canva

El inesperado mensaje con el que Bellakath le propuso una colaboración a Aleks Syntek

A más de una semana de lo ocurrido con Alek Syntek durante su concierto en Ciudad de México, Bellakath acaparó la atención de las redes al compartir un video dedicado al intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’. De acuerdo con la exponente del reguetón mexa, está dispuesta a hacer una colaboración con el cantante:

“Quiero hacerte saber que soy muy tu fan y voy a ser siempre tu fan, que sigo queriendo hacer una canción contigo a pesar del juicio que tienes sobre nosotros los reguetoneros, pero creo que tú piensas que hay excepciones; espero que pienses que yo soy una excepción”. Bellakath

Finalmente, cerró su idea bromeando sobre sus creaciones y aprovechó para promocionar uno de sus sencillos: “Yo creo que si yo no fuera una naca, estupi** y vulgar. Jamás de los jamases hubiera podido cerrar esta obra maestra: ‘El paso de la garganta profunda’”, expresó.

De inmediato, las reacciones entre sus seguidores se hicieron presentes con comentarios como: “Bellakath fue la única que abrazó a Syntek”, “Directo a mi playlist” y “Bellakath, Dani Flow y Aleks Syntek”, pues cabe recordar que Dani Flow también se pronunció sobre lo ocurrido con Aleks Syntek.

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¿Qué dijo Dani Flow sobre lo ocurrido con Aleks Syntek?

Tras lo ocurrido con Aleks Syntek, Dani Flow dejó su rivalidad atrás y externó su apoyo por el intérprete. En un encuentro con la prensa, el cantante de ‘Martillazo’ señaló que es un tema que debe tratarse con cuidado, por lo que hizo un llamado a detener las burlas y tener mayor empatía.

“Como mexas, es momento de bajarle un poquito y preocuparnos por una leyenda del pop mexicano. Hay que poner un poco más de ojo en Aleks Syntek, porque algo que ahorita es una broma, puede terminar muy mal”, expresó.

Hasta ahora, Aleks Syntek no se ha pronunciado directamente sobre la invitación de Bellakath a colaborar y las muestras de empatía por parte de Dani Flow. ¿Dejarán atrás sus diferencias?

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