¿Aleks Syntek se quitó su “peluquín”? Aparece sin cabello, borra la foto en segundos y enciende las redes

En medio de semanas complicadas y varias polémicas, Aleks Syntek volvió a convertirse en tendencia por una publicación que no pasó desapercibida. El cantante compartió una imagen que sorprendió a sus seguidores, pero la eliminó casi de inmediato, provocando especulaciones en redes sociales.

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Aleks Syntek / Redes sociales

¿Qué foto publicó Aleks Syntek y por qué la eliminó segundos después?

Aleks Syntek sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía sin cabello en la parte superior de la cabeza mientras sostenía una pieza capilar frente a la cámara.

La imagen estuvo disponible apenas unos instantes antes de desaparecer de sus plataformas oficiales. Sin embargo, ese breve tiempo fue suficiente para que varios usuarios realizaran capturas de pantalla y comenzaran a difundirlas en redes.

Junto a la fotografía, el intérprete escribió un mensaje que rápidamente llamó la atención: “aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi ricanrol en paz y ya ok? GRACIAS”. La rápida eliminación de la publicación provocó que muchos se preguntaran si se trataba de una confesión genuina o simplemente de una provocación dirigida a sus críticos.

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¿La fotografía de Aleks Syntek sin cabello era real o estaba hecha con inteligencia artificial?

Tras la viralización de la imagen, comenzaron a circular diversas teorías. Algunos usuarios afirmaban que la fotografía podría haber sido creada mediante herramientas de inteligencia artificial, mientras que otros consideraban que podía tratarse de una edición digital.

La discusión creció especialmente en plataformas como X e Instagram, donde internautas analizaron detalles relacionados con la iluminación, los bordes de la imagen y la apariencia física del cantante con el objetivo de determinar si la fotografía era auténtica.

Durante varias horas no hubo una respuesta oficial por parte de Aleks Syntek, lo que alimentó todavía más las especulaciones. Sin embargo, la incertidumbre no duró demasiado y fue el propio cantante quien terminó despejando las dudas de sus seguidores.

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¿Cómo confirmó Aleks Syntek que la imagen sin peluquín sí era auténtica?

La respuesta llegó desde TikTok. Aleks Syntek actualizó la fotografía pero ahora se veía más nitido.

Además en 2014 cuando el propio músico reconoció públicamente que se realizó un injerto capilar para atender un problema de alopecia que había enfrentado desde sus primeros años dentro de la industria musical.