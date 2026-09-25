Pati Chapoy arremete contra Aleks Syntek tras acusarla de “destruir a su familia”: “Se está equivocando” VIDEO

La reciente polémica de Aleks Syntek tras su concierto del 15 de septiembre cada vez ha generado más reacciones y ha involucrado a distintas figuras del espectáculo.

Luego de recibir una advertencia pública por parte de Paola Rojas, el cantante volvió a ser señalado por otra reconocida periodista: Pati Chapoy, titular de ‘Ventaneando’.

Después de que Syntek acusara directamente a la conductora y a sus colaboradores de “destruir a su familia”, la conductora le respondió en vivo y lanzó un contundente mensaje en su contra. ¿Qué le dijo?

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Aleks Syntek / Redes sociales

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Paty Chapoy?

Después de su controversial concierto el 15 de septiembre una serie de publicaciones en sus redes sociales que causaron mucho ruido, el cantante lanzó una fuerte acusación contra Pati Chapoy y sus colaboradores.

El cantante señaló directamente a la conductora y al equipo de ‘Ventaneando’ por haber afectado a su familia con “chismes”. Además, pidió a los periodistas de espectáculos que no especulen y que únicamente publiquen información veraz.

Syntek también aseguró que no regresaría a México hasta que los medios dejaran de dar “notas falsas”.

“Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO hasta que prometan no dar notas falsas. Gracias” Aleks Syntek

Incluso afirmó que estaba dispuesto a someterse a un detector de mentiras para demostrar su versión y pidió que lo ayuden a encarcelar a todos los que lo han presentado ante los jóvenes como “un peligro para este país”.

“Y si gustan, me someto a un detector de mentiras, y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que convencieron a los jóvenes de México de que soy un peligro para este PAÍS llamado ‘MENTIROLANDIA” Aleks Syntek

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Aleks Syntek y su publicación sobre Pati Chapoy / Redes sociales

Pati Chapoy respondió directamente a Aleks Syntek en ‘Ventaneando’, ¿qué le dijo?

Durante una emisión de ‘Ventaneando, Pati Chapoy decidió responder directamente a las acusaciones del cantante.

En su respuesta, Chapoy señaló que cuando las personas atraviesan por algún problema, es común que busquen responsabilizar a otras personas por lo que está sucediendo.

Al referirse directamente a Syntek, la conductora aseguró que “se está equivocando” y rechazó sus acusaciones. Chapoy mencionó que es el propio cantante quien ha dado a conocer las situaciones que han generado las noticias y él mismo ha provocado buena parte de lo que está ocurriendo actualmente en su vida.

Respecto a la familia del cantante, Chapoy sostuvo que si existe algún problema dentro de su núcleo familiar, es consecuencia de sus propias aciones y comentarios, y no por lo que los medios de comunicación publiquen sobre él.

“Es muy común que todas las personas, y me incluyo, cuando tenemos un problema, generalmente le echamos la culpa a alguien más (...) Creo que Alex se está equivocando tremendamente porque el que está dando la noticia y yo no he hecho absolutamente nada, ni el equipo de Ventaneando, él es el que ha provocado todo lo que ha pasado en su vida y la de su familia.” Pati Chapoy

Ricardo Monjarez también intervino para recordar algunas polémicas del pasado y señalaron los recientes comentarios sobre otras personas, y que todo ha sido producto de sus mismas declaraciones.

“Lo que se da a conocer en redes sociales. Yo, o sea, eso de decir que Ventaneando destruyó su familia, yo diría que Alex, fueron tus acciones empezando por un escándalo que salió no de Ventaneando, sino de redes sociales.” Ricardo Monjarrez

Finalmente, los conductores reiteraron que desde su perspectiva, las situaciones que han surgido recientemente son por acciones del propio cantante y no de información inventada por los medios de comunicación.

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⚖️ Pati Chapoy responde con respeto a la publicación de Aleks Syntek tras las notas sobre su presentación en las fiestas patrias 🇲🇽. Aclaró que la cobertura periodística se limitó a informar lo reportado objetivamente en diversos medios. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/mfiqx6Wu6j — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 24, 2026

¿Qué está pasando con Aleks Syntek?

Aleks Syntek se encuentra en medio de una serie de polémicas que comenzaron después de su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde protagonizó varios momentos incómodos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Durante aquel concierto, el cantante tuvo discusiones y comentarios fuertes contra sus fanáticos.

Posteriormente, Syntek hizo varias publicaciones en redes sociales y transmisiones en vivo en las que mencionó a varias personalidades del espectáculo con acusaciones directas hacia ellos, lo que ha provocado una ola de respuestas y críticas hacia sus comportamientos.

En medio de esta situación, también se dio a conocer que su presentación programada para el 25 de septiembre en Tlalnepantla fue pospuesta. Los organizadores señalaron que la decisión se tomó por causas ajenas al artista, al recinto y a los organizadores, sin precisar una nueva fecha.

Antes de la respuesta de Pati Chapoy, fue Paola Rojas quien respondió a Aleks Syntek por los comentarios que hizo sobre una situación incómoda de su exesposo, ‘Zague’.

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