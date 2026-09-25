¿Alfredo Adame está asesorando a Aleks Syntek? Aclara si lo ayuda con su crisis de imagen

En medio de las recientes polémicas que rodean a Aleks Syntek, un inesperado nombre se sumó a la conversación: Alfredo Adame. Todo comenzó cuando un video viral mostró a dos personas muy parecidas al cantante y al conductor aparentemente reunidas en un restaurante, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarse si Adame estaba asesorando al intérprete para enfrentar las críticas que ha recibido en los últimos días.

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¿Es real el video de Aleks Syntek y Alfredo Adame? El conductor responde a los rumores

La conversación comenzó en redes sociales, donde se hizo viral una grabación en la que supuestamente aparecen Aleks Syntek y Alfredo Adame compartiendo una reunión privada en un restaurante.

El clip fue acompañado de mensajes que sugerían una estrategia para limpiar la imagen pública del cantante después de las críticas que ha recibido en las últimas semanas.

Sin embargo, Alfredo Adame negó tajantemente que la reunión hubiera ocurrido y aseguró que el material no corresponde a una situación real. Según explicó, el video habría sido generado mediante inteligencia artificial, por lo que descartó cualquier encuentro reciente con el intérprete.

De esta manera, el conductor echó abajo las teorías sobre una reunión secreta o un supuesto proyecto conjunto entre ambos personajes.

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🔻Se filtra el vídeo de quién está asesorando a Aleks Syntek para tener una buena imagen ante los medios y ante el público.

Ahora todo tiene sentido ✔️ pic.twitter.com/c83YDLMump — Santy Así Mero! (@SantyRuize) September 23, 2026

¿Alfredo Adame está asesorando a Aleks Syntek? Esto fue lo que respondió

Aunque rechazó la autenticidad del video, Alfredo Adame sorprendió al admitir que comparte la manera en que Aleks Syntek se defendió de quienes lo criticaron durante su concierto. El conductor aseguró que, de haber tenido la oportunidad, sí le habría dado algunos consejos para enfrentar la polémica y las burlas que han circulado en redes sociales.

Alfredo Adame “Es Inteligencia Artificial, pero si yo hubiera tenido la oportunidad de asesorarlo, le hubiera dicho lo mismo. Sí lo hubiera asesorado y le hubiera dicho no te dejes, te están queriendo molestar y tiene que reaccionar, si no te comen vivo, te ven la cara”.

Las palabras del ganador de La granja VIP llamaron la atención porque muestran un respaldo abierto al cantante justo cuando atraviesa uno de los momentos más complicados en términos de opinión pública. Además, dejó claro que considera válido que un artista responda cuando siente que intentan ridiculizarlo o minimizar su trayectoria. Por ello, aunque negó estar trabajando con Syntek, reconoció que coincide con la forma en que reaccionó ante las provocaciones.

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@chismecito_rf 🤖🗣️ “Es inteligencia artificial”: Alfredo Adame desmintió la imagen que lo muestra supuestamente asesorando a Aleks Syntek, aunque confesó que sí habría respaldado su reacción. #TodoParaLaMujer ♬ sonido original - Chismecito

¿Por qué Alfredo Adame salió en defensa de Aleks Syntek? Revela que lo conoce desde niño

Más allá de las recientes polémicas, Alfredo Adame explicó que existe una razón personal por la que decidió respaldar públicamente al cantante. El conductor reveló que conoce a Aleks Syntek desde que era niño, debido a que trabajó junto a su madre en diversos proyectos publicitarios y posteriormente volvieron a coincidir en Televisa.

Gracias a esa relación, aseguró que ha seguido de cerca su carrera artística y que le tiene respeto y afecto desde hace muchos años. Adame también aseguró que considera al compositor uno de los músicos más talentosos de México y atribuyó las críticas precisamente a su relevancia dentro de la industria.

“Es un genio y siempre los genios van a ser criticados y vilipendiados incluso. Yo lo respeto, lo admiro, siento afecto por él, es un genio indudablemente”, afirmó.

Incluso agregó que las figuras exitosas suelen estar rodeadas de controversias y opiniones encontradas.

Alfredo Adame / Archivo TVNotas y redes sociales

Aleks Syntek estrena “Masepum”: así suena su nueva canción de... ¿reguetón?

En medio de la polémica que rodea a Aleks Syntek por sus recientes comentarios sobre el reguetón, el cantante sorprendió al lanzar “Masepum”, una nueva canción en colaboración con el productor y cantante español Moncho Chavea. El tema marca una nueva etapa en la carrera del intérprete, quien se aventura por primera vez en los sonidos de la música urbana.

La canción fue estrenada el 24 de septiembre en plataformas digitales y combina elementos de reguetón, trap, electrónica y pop, alejándose del estilo que caracterizó gran parte de la trayectoria de Syntek. Incluso el concepto visual del sencillo llamó la atención, ya que fue presentado como si se tratara de un producto de laboratorio bajo el nombre de “Masepum”.

Uno de los aspectos que más ha dado de qué hablar es que la canción retoma frases de una transmisión en vivo que se volvió viral meses atrás. El tema inicia con palabras pronunciadas por el propio Aleks Syntek sobre sentirse “loco” y utiliza la expresión “Masepum”, que recientemente se convirtió en tendencia en redes sociales. Además, la producción incorpora fragmentos de su canción “Tú necesitas”, fusionando referencias de su pasado musical con esta nueva incursión en el género urbano.