Expareja de Masad lo acusa de crear escándalos para perjudicar a las mujeres, ¿se la está aplicando a Brianda Deyanara?

Las polémicas del galán árabe Masad Altamimi están muy lejos de terminar, y es que además de sus inesperadas revelaciones en las que sugería que había un interés entre Memo Schutz y Brianda Deyanara, ahora una de sus exparejas, Alejandra Tijerina reaparece con un video que lo deja mal parado. Aquí te contamos.

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Alejandra Tijerina pide medidas de protección de Masad. / Redes sociales

Alejandra Tijerina le da con todo a Masad Altamimi, ¿defendió a Brianda?

En un video reciente que ya circula en redes, se puede ver a la influencer y reina de belleza, Alejandra Tijerina, muy afectada y al borde de las lágrimas, asegurando que Masad Altamimi es un hombre que está a acostumbrado a contar las historias a su conveniencia, siempre dejando mal paradas a las mujeres con las que se relaciona:

Brianda Deyanara y Masad tiene cena romántica en La casa de los famosos México 2026 / YT: La Casa de los Famosos México

“¿Cómo tienes tanto valor de verdad? ¿Cómo tienes tanto valor para mentir tanto? Para llevar una narrativa hasta donde tú quieres, lo hiciste conmigo y lo estás haciendo ahora otra vez y no soy la única, lo has hecho todo el tiempo, manejas una narrativa siempre a tu favor” Alejandra Tijerina

Aunque Tijerina en ningún momento mencionó a Brianda Deyanara, los internautas intuyen que se podría tratar de ella, sobre todo por el shippeo fallido que ambos protagonizaron en ‘LCDLFM’ y que terminó porque la joven no quiso darle cuerda.

El historial no miente!

LO ESTÁ HACIENDO OTRA VEZ🫵🏻‼️😡 pic.twitter.com/vzVa2oeCY0 — Alexiaaa💖 (@AlexiaNavadkaf) September 30, 2026

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¿Qué dijo Masad Altamimi de Brianda Deyanara tras su salida de ‘LCDLFM’?

Durante el encierro de ‘La casa de los famosos México’, se veía un interés romántico entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi, sin embargo, en algún punto la influencer decidió detenerlo y cultivar una amistad con el árabe, situación que no le hizo ninguna gracia al exhabitante.

Después des eso, Masad empezó a portarse bastante hostil con Brianda, y una vez que quedó eliminado de la competencia, sus declaraciones públicas sobre la influencer no fueron vistas con buenos ojos por los internautas.

Por un lado el árabe se dedicó a hablar maravillas de Brianda asegurando que era muy guapa y amable, sin embargo, después no dejó de mencionar que ella lo había rechazado y que ella intentaba coquetear con Memo Schutz, siendo uno de los principales promotores de el shippeo entre el comentarista deportivo y la influencer:

“Yo videos entre B y M. No M de Masad, M el de la casa de ahorita. Yo vi cosas raras cuando salí, es como molestia mía, pero no tengo problema con su vida. Yo soy respetuosos. M tiene esposa, hijos, es como, no mam*s” Masad Altamimi

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Masad Altamimi eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Masad Altamimi, las polémicas detrás de un ¿hombre enamorado?

Masad Altamimi se ha convertido en una de las figuras más controvertidas del internet, y no solo por el estilo de vida que presume, sino por las relaciones fallidas y mediáticas en las que se ha visto envuelto.

Melissa Navarro y Alejandra Tijerina, son dos de las exnovias del árabe que han tenido que recurrir a las autoridades para interponer denuncias por maltrato físico, acoso y violencia psicológica de parte de Altamimi.

Por si fuera poco, una de las polémicas más recientes de Masad fue destapada por Elda María, otra influencer que reveló que había tenido una cita con él, misma que había terminado pagando ella, pues él no contaba con los recursos para invitarla.