¡Yanet García reaparece en LCDLFM 2026 tras su salida! Manda contundente mensaje a Rosa María Noguerón, ¿pleito?

Luego de que Yanet García se sincerara sobre la razón de su ausencia en La casa de los famosos México 2026, la ‘Chica del clima’ regresó a los foros del reality 24/7 y sorprendió con un inesperado mensaje para Rosa María Noguerón. ¿Le reclamó por su eliminación? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Yanet García reaparece en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Por qué Yanet García se ausentó de La casa de los famosos México 2026 tras su eliminación?

Tras el intercambio de mensajes entre Yanet García y Wendy Guevara, la ‘Chica del clima’ fue cuestionada por su ausencia en las galas de La casa de los famosos México 2026 luego de su controversial eliminación del programa 24/7.

Según explicó García, su presencia en el programa no dependía no solo de ella, sino también del llamado de la producción, razón por la que regresó a Nueva York. “Mi asistencia depende del llamado de producción y, cuando me indiquen, ahí estaré con muchísimo gusto”, señaló.

Debido a que su salida no fue por decisión del público, sino por sus compañeros, se llegó a especular que la excolaboradora de Hoy habría tenido problemas con la producción; sin embargo, ella se encargó de parar las polémicas con un directo mensaje a Rosa María Noguerón.

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Yanet García fue eliminada por ‘mueble’ de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Cuál fue el mensaje que Yanet García le dedicó a la productora Rosa María Noguerón?

Durante la salida del séptimo eliminado de La casa de los famosos México 2026, Yanet García se reunió con el resto de sus excompañeros en el foro; posteriormente, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a la productora Rosa María Noguerón, la cual acompañó con el texto:

“Te quiero, Rosa María Noguerón. Gracias por permitirme vivir esta experiencia”. Yanet García

Pese a que no habló directamente sobre la polémica que se generó tras su salida del reality 24/7, su foto fue interpretada por algunos internautas como una manera de frenar los rumores sobre supuestos problemas con la producción.

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Yanet García dedica mensaje a Rosa María Noguerón. / Redes sociales

¿Por qué la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026 generó polémica?

Yanet García salió sorpresivamente de La casa de los famosos México 2026 luego de ser considerada ‘mueble’ por el público y ser trasladada al ‘exilio’ junto a Ese Pérez y Luis Chaparro. A diferencia de otras eliminaciones, la decisión del habitante que saldría no fue por el público, sino por los habitantes.

Debido a que Yanet García solo contó con el apoyo de Brianda Deyanara y Yahir, fue eliminada, generando rumores de supuesto fraude por parte de la producción. Sin embargo, pese a lo polémica que fue su salida, la modelo puso fin a los dimes y diretes y agradeció la oportunidad de haber sido parte del proyecto. ¿Estaría dispuesta a ser parte de la versión All Stars?

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