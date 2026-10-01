Arantza Ruiz reacciona a escándalo de Memo Schutz y Brianda Deyanara; lanza mensaje: “Lo mismo era conmigo”

Sin duda alguna uno de los temas que más han dado de que hablar en ‘La casa de los famosos México 2026’ es el inapropiado shippeo entre Memo Schutz y Brianda Deyanara, y es que aunque la influencer ha dejado clara su postura y el inmenso cariño que siente por Yanet García, los rumores continúan.

Esta vez quien compartió su opinión al respecto fue Arantza Ruiz, exhabitante del reality y quien también pasó tiempo con el comentarista deportivo.

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Arantza Ruiz fue la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Arantza Ruiz, ¿qué dijo del shippeo entre Memo Schutz y Brianda Deyanara?

En un encuentro con los medios le preguntaron a Arantza cuál era su opinión sobre el shippeo entre Brianda y Memo y sin dudarlo mencionó que para ella ambos tenían una linda amistad que fueron cultivando mientras estuvieron juntos en el encierro:

“Yo creo que tiene una amistad muy bonita, Memo tiene cuatro hijos, sabe llevarse con jóvenes a diferencia de otras personas de ‘La casa’, es una persona que conecta muy bien con los jóvenes” Arantza Ruiz

La actriz dejó claro que la estrecha amistad entre Brianda y Memo no tenía ninguna intención oculta, pues tanto ella como Luis Chaparro también sentían una conexión especial con el conductor “al mismo tiempo era con Luis y también conmigo”.

Finalmente, Arantza Ruiz compartió que estando en el encierro es muy fácil buscar personas para conectar y hacer redes de apoyo, y para ella en este caso, Memo y Brianda lo lograron:

“Hicieron una buena mancuerna y siento que es normal como ir de un lado para otro juntos, y agarrarte a una persona de confianza con quien te entiendas” Arantza Ruiz

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Me queda claro que los medios son unos cizañosos de lo peor, pero aquí Arantza madre estuvo a la altura y no le dió pie al supuesto shipeo que los haters armaron de Memo con Brianda, porque nunca hubo nada así como ella lo deja en claro, siempre fue una amistad genuina y bonita pic.twitter.com/6Y783CeSpZ — CACTU(S)💎 (@F4Bell) September 30, 2026

¿Cómo inició el shippeo entre Memo Schutz y Brianda Deyanara?

Los rumores sobre el aparente shippeo entre Brianda Deyanara y Memo Shutz iniciaron debido a la convivencia y cercanía que ambos tuvieron en ‘La casa de los famosos México’.

Uno de los que más esparció este rumor fue Massad Altamimi, quien mientras estuvo en ‘LCDLFM’ alimentó dicha narrativa asegurando que el conductor tenía actitudes raras hacía Brianda.

A pesar de la salida de la influencer, la situación continúo muy tensa dentro de ‘La casa’, pues tras el ingreso de los familiares de los habitantes, Memo Schutz y su esposa Verónica protagonizaron un inesperado momento cuando él le pregunto si conocía a Brianda, a lo que su esposa respondió negativamente, pero cambiando claramente su expresión.

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Brianda Deyanara exhabitante de LCDLFM / Redes sociales

Brianda Deyanara se pronuncia ante los rumores de shippeo con Memo Schutz, ¿molesta?

Luego de ser la novena eliminada de ‘La casa de los famosos México’, Brianda Deyanara fue cuestionada sobre el supuesto romance que estaba viviendo con Memo Schutz, y sorprendida negó categóricamente que fuera algo real.

En entrevistas posteriores, la influencer aseguró que Schutz era solamente un amigo, además de un caballero que siempre ponía a su familia en primer lugar:

“Memo es una persona que siempre nos habla de su familia, sus hijos, su esposa, de su hija que me muero por conocer. Hay que aceptar que hay amistades que no tienen nada que ver con otra cosa y no todo verlo con maldad” Brianda Deyanara

Este fin de semana se llevará a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México’, misma en la que según será una mujer la que apague las luces, ¡hagan sus apuestas!