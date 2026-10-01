LCDLFM: Ernesto Laguardia habría explotado contra la producción tras su salida, dicen ¿no aguantó la eliminación?

La reciente eliminación de Ernesto Laguardia de La casa de los famosos México 2026 no solo sorprendió al propio actor, si no también a todos aquellos que lo apoyaban afuera. Por otra parte, aseguran que el también conductor presuntamente habría hecho una “escenita” tras su salida. ¿Qué se dice?

¿Ernesto Laguardia enojado por eliminación de La casa de los famosos México 2026? / Hoy y redes sociales

¿En qué lugar terminó Ernesto Laguardia tras ser eliminado de LCDLFM?

Ernesto Laguardia fue eliminado de La casa de los famosos México 2026 el miércoles 30 de septiembre, quedando a solo cuatro días de llegar a la gran final del reality de Televisa.

Laguardia se convirtió en el séptimo lugar de esta cuarta temporada de LCDLFM, despidiéndose de manera definitiva de la oportunidad de llevarse los cuatro millones de pesos.

En la pelea aún quedan seis famosos:



Mariana, Memo Schutz, Yahir, Karina Torres, Ese Pérez y, Gema Garoa.

De esta lista saldrá el ganador del programa el próximo domingo, pero HOY 1 de octubre alguien más se despedirá.

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Últimos seis finalistas de La casa de los famosos México 2026 / IG: lacasafamososmx

Acusan a Ernesto Laguardia de presunto reclamo a la producción de LCDLFM por su eliminación

Derivado de la eliminación de Ernesto Laguardia de La casa de los famosos México 2026, una nueva polémica alcanza a la producción del reality.

Según la cuenta de X: “El Chico Criticón”, el actor presuntamente no habría reaccionado de la mejor manera a su salida, por lo que supuestamente hubieron gritos y reclamos dirigidos a la producción:

De buena fuente se que ayer tras su salida, hubieron gritos, reclamos y mucha inconformidad. Ernesto se encabr*nó mucho y barrió con cuanta persona se le cruzó por enfrente. X: El Chico Criticón

Cabe recalcar que esto no ha sido confirmado por parte del reality , tampoco el propio Ernesto ha hecho comentarios al respecto, pero mientras unos creen que se trata de una noticia verídica, otros dudan que sea cierto:



“ No inventes, mire su entrevista y está contento con su desempeño ”,

”, “ Ayer me di cuenta de lo molesto que estaba, él no quería salir ” y,

” y, “ Pues se le ve en la cara lo emp*tad* que estaba ”.

Todo lo anterior quedó solo como interpretación de cada televidente. ¿Lo viste molesto?

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Ernesto Laguardia habría explotado contra la producción / Redes sociales y canva

¿Cuándo y dónde ver la final de La casa de los famosos México 2026?

La gran final de La casa de los famosos México 2026 está programada para el próximo domingo 4 de octubre, y podrá definirse al ganador de los cuatro millones de pesos.

La última gala de la temporada comenzará a las 8:30 de la noche y podrá seguirse a través de Las estrellas y ViX Premium.

Por otra parte, las filtraciones han comenzado, y algunos dicen que el ganador de La casa de los famosos México 2026 ya estaría definido. ¿De quién se trata?

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