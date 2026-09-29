¿Brianda Deyanara sí estaba enamorada de Fede Vigevani? Su inesperada reacción aviva los rumores tras LCDLFM

Brianda Deyanara y Fede Vigevani vuelven a estar en boca de todos tras una pregunta que la influencer no esperaba: ¿le gustaba el famoso youtuber? Su reacción la dejó, literalmente, sin palabras. ¿Qué respondió?

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Fede y Brianda

¿Brianda Deyanara admitió que le gusta Fede Vigevani? Su reacción sorprendió a todos

Desde que coincidieron en La casa de los famosos México 2026, Brianda Deyanara y Fede Vigevani han sido relacionados sentimentalmente por los fans del reality. Aunque ambos han insistido en que solo son amigos, una reciente entrevista volvió a poner en duda esa versión.

Durante una charla con Marie Claire Harp, la influencer fue cuestionada de forma directa sobre los rumores de romance con el youtuber uruguayo. La pregunta fue simple:

"¿Te gustaba Fede Vigevani?”. Marie Claire Harp

La reacción de Brianda llamó inmediatamente la atención. La creadora de contenido comenzó a titubear, evitó responder durante algunos segundos y después soltó entre nervios y risas: “Siguiente”. Sin embargo, al notar el revuelo que provocó su silencio, intentó aclarar su postura:

“Espérense, dejen pienso bien mi respuesta. Me gustaba como amigo. Te quiero mucho”. Brianda Deyanara

Aunque la influencer dejó claro que se refiere a Fede como un amigo, para muchos usuarios su lenguaje corporal y sus nervios revelaron una historia diferente.

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¿Por qué surgieron los rumores de romance entre Brianda Deyanara y Fede Vigevani?

Los rumores sobre una relación entre Brianda Deyanara y Fede Vigevani no comenzaron fuera del reality, sino dentro de La casa de los famosos México 2026. Ambos influencers tienen una amistad de varios años, pero durante su convivencia en el programa muchos seguidores comenzaron a notar una cercanía especial. El llamado “shippeo” entre ellos creció rápidamente en redes sociales.

Las especulaciones aumentaron cuando Fede protagonizó un beso con Gema Garoa durante un juego de botella en un viernes de fiesta en La casa. Lo que parecía una simple actividad terminó convirtiéndose en tema de conversación durante días. Fue entonces cuando algunos usuarios aseguraron que Brianda parecía incómoda al observar la escena, algo que muchos interpretaron como celos.

Desde ese momento, las teorías sobre una posible atracción entre los dos influencers comenzaron a multiplicarse en TikTok, Instagram y X.

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¿Qué dijo Fede Vigevani sobre Brianda Deyanara y los supuestos celos por Gema Garoa?

Tras abandonar el reality, Fede Vigevani fue cuestionado sobre las reacciones de Brianda durante los besos que compartió con Gema Garoa dentro del programa. Durante una entrevista en Cuéntamelo Ya!, Cynthia Urías le preguntó directamente:

"¿Crees que sí se molestó, que sí se sintió? ¿Qué piensas que pasó?”. Cynthia Urías

Antes de responder, el influencer prefirió escuchar primero la opinión de las conductoras. Entre risas respondió: “O sea, no, no, no, yo quiero saber su opinión. O sea, ustedes como mujeres, ¿qué opinan?”.

La respuesta del panel fue inmediata. Las conductoras coincidieron en que notaron una actitud diferente en Brianda y respondieron sin dudar: “Que sí, que sí”.

Aunque Fede no confirmó que existieran celos, sí admitió que las imágenes le hicieron reflexionar sobre la manera en que otros percibieron la situación dentro de la casa.

fede dijo que con gema ambos tienen como un limite de que no llegarían a algo serio pero que si hubo cierta química, pero luego dice que regresaría a la casa por bri aunque siempre la vio como una amiga (pero al parecer podria cambiar) JAJAJAJA #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/t3uPRlrxCv — sue 𖥔᎐݊ (@suemyarjona) August 12, 2026

¿Existe una relación entre Fede Vigevani y Brianda Deyanara fuera de La casa de los famosos México?

Pese a las especulaciones, Fede Vigevani ha sido claro sobre el vínculo que mantiene con Brianda Deyanara fuera del reality. El creador de contenido explicó que ambos construyeron una amistad muy cercana desde hace aproximadamente siete años y que nunca ocurrió algo romántico entre ellos.

“Fíjate, porque yo con Bri tenemos una amistad de siete años y nunca, nunca pasó nada, pero no me lo esperaba. O sea, nunca pensé en eso” Fede Vigevani

Aun así, sus declaraciones no lograron apagar las teorías de los seguidores. De hecho, después de la entrevista de Brianda, miles de comentarios volvieron a inundar las redes sociales. Entre los mensajes más repetidos destacaron: