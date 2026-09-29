Brianda Deyanara se sincera sobre su sesión con el hipnotista, John Milton, ¿no le funcionó en LCDLFM?

A pesar de estar muy cerca de la final de ‘La casa de los famosos México’, Brianda Deyanara fue la novena eliminada del reality de convivencia, por lo que se quedó sin la posibilidad de seguir jugando por los 4 millones de pesos.

Sin embargo, la influencer sigue dando de qué hablar, y más ahora que está en el mundo real y puede salir a aclarar uno que otro rumor, ¿de verdad fue hipnotizada? Aquí su respuesta.

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Brianda Deyanara habitante de LCDLFM / FB: Brianda Deyanara

Brianda Deyanara confiesa, ¿de qué trató su sesión con John Milton?

Luego de que en ‘La granja VIP’, Kunno revelara que Brianda Deyanara había acudido con el famoso hipnotista John Milton, los fanáticos de los realities aseguraron que ese era el secreto para su buena suerte en ‘LCDLFM’, sin embargo no todo es lo que parece.

Ahora que ha sido eliminada, Brianda Deyanara ha sido cuestionada al respecto, y con la claridad que la caracteriza compartió los verdaderos motivos que la llevaron a visitar a John Milton antes de entrar a ‘la Casa’.

“Yo no logré la hipnosis muy bien porque esto fue como una semana antes de entrar. La hipnosis era más bien para sanar a mi niña interior, para sanar mis inseguridades. Todo lo que yo me quería saltar en el psicólogo. La verdad es que solo tuvimos una sesión” Brianda Deyanara

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Brianda Deyanara llega a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

Brianda Deyarana pide no le quiten el crédito por sus logros en LCDLFM

En la misma entrevista, la influencer aseguró que los resultados de la hipnosis llevan un proceso, por lo que no se pueden ver reflejados únicamente en una sesión, como fue su caso.

Brianda le pidió al público que no le quitaran el crédito de lo que logró al interior de ‘La casa de los famosos México’, pues ella anteriormente también ha formado parte de otros realities en los que se necesitan ciertas destrezas físicas, mismas que son su fuerte:

Brianda Deyanara exhabitante de LCDLFM / Redes sociales

“Yo les voy a ser muy honesta, no es la primera vez que estoy en un tipo de realities de cosas físicas, he estado en el Summer Camp, la verdad es que soy muy buena para las habilidades físicas, no me gustaría que se me quiten los méritos por una sesión [de hipnosis]” Brianda Deyanara

Finalmente, la ex habitante del reality compartió que sin duda regresará por más sesiones con John Milton, pues es algo que le gustó y que disfrutó.

— Brianda habla de su hipnosis en cuéntamelo ya 🫢



Aclara que la hipnosis que se hizo con John Milton no fue para ganar fuerza física, ni fue magia. Cuenta que fue para sanar a su niña interior, sus inseguridades y ganar confianza en ella misma 💖#TeamBrianda pic.twitter.com/fcg9ryWBPs — Support Brianda. (@SupportBrianda) September 29, 2026

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Jonh Milton, ¿cómo fue su sesión con Brianda Deyanara?

Fue a través de un mensaje en redes sociales, que John Milton compartió detalles sobre la visita de Brianda Deyanara.

Según lo dicho por Milton, pudo trabajar con la influencer en una sesión de entrenamiento mental mediante hipnosis sincrónica, enfocada en fortalecer la concentración, trabajar en sus objetivos y manejar la ansiedad, puntos ideales a tratar antes de un encierro.

A pesar de haber sido eliminada, Brianda Deyanara se posicionó como una de las favoritas, sin embargo, comentarios de influencers como Caeli desataron los rumores sobre la verdadera personalidad de la joven, ¿es todo una careta?