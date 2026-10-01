¡Gala Montes hunde a su mamá tras ‘La hija de nadie’! La acusa de robarle en su infancia: “Me daba 500 pesos”

Luego de que Gala Montes revelara la razón por la que le tapó la cara a su mamá en su álbum ‘La hija de nadie’, la intérprete de ‘Tacara’ se encontró con algunos comentarios en los que se mencionó que debía agradecer a Crista Montes por su carrera, lo que la hizo estallar una vez más. ¡Así recordó su pasado!

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Gala Montes vs. Crista Montes: estalla nueva polémica. / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes cubrió el rostro de su mamá en su álbum ‘La hija de nadie’?

En medio de la polémica que surgió entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, por el álbum ‘La hija de nadie’, la exhabitante de La casa de los famosos México concedió una entrevista para Maryfer Centeno en la que se sinceró sobre la portada de su nuevo material discográfico.

De acuerdo con Montes, aunque se trata de una fotografía que era muy especial para ella porque refleja lo expresiva que era desde pequeña, decidió evitar problemas legales por el uso de imagen y cubrió el rostro de su mamá con una mancha morada.

“Primero que nada, no quiero pagarle nada a esta señora; al rato me va a demandar porque estoy utilizando su cara. Y en segunda, porque yo no quiero darle más publicidad. Como defender a la niña que fui, que era muy expresiva”, explicó la actriz y cantante.

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Gala Montes y el adelanto de su nuevo álbum ‘La hija de nadie’. / Redes sociales

Gala Montes se defiende de las críticas que despertó la portada de su nuevo álbum ‘La hija de nadie’

La declaración de Gala Montes sobre las razones detrás de la portada de ‘La hija de nadie’ generó reacciones divididas entre los usuarios, pues algunos mencionaron que debía agradecer a su mamá por lo hecho en su carrera.

Ante ese tipo de comentarios, la actriz de melodramas como ‘Corazón de oro’ y ‘Diseñando tu amor’ volvió a acusar a su mamá de robo y señaló que el patrimonio que tiene hoy en día lo construyó gracias a los proyectos que realizó tras convertirse en mayor de edad.

“Mi mamá me robó el dinero del pasado. Mi mamá no me pagó. Lo que yo trabajé con mi mamá no está en ningún ladrillo de aquí. Todo lo que yo construí fue a partir de que yo fui mayor de edad. Muchas cosas se las quedó ella de mi patrimonio. Se llevó el coche, se llevó todo, la lavadora. Yo acababa de trabajar”. Gala Montes

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Crista Montes vs. Gala Montes: la actriz acusa a su mamá de robo. / Redes sociales

¿Cuánto dinero recibía Gala Montes cuando trabajaba con su mamá, Crista Montes?

En esa misma transmisión en vivo, Gala Montes aseguró que antes de separarse de su mamá no sabía lo que era ‘tener dinero’, pues cuando estaba con Crista Montes siempre le mencionaba que no alcanzaba para nada, situación que ahora puede desmentir:

“Antes de separarme, hice un reality y me había ido bien; yo no sabía cuánto dinero ganaba. Cuando recibí el dinero, fue como: ‘esto es dinero’. Mi mamá me daba 500 pesos para ir a Televisa a trabajar”. Gala Montes

Gala Montes terminó su live aclarando que todo lo que tiene hoy en día se ha construido con el dinero que comenzó a ganar tras convertirse en mayor de edad, pues aunque trabajó desde pequeña, su mamá no construyó un patrimonio. “Hoy nada se pagó con dinero que yo haya hecho como menor de edad. Mi mamá no invirtió mi dinero, mi mamá me robó”, concluyó.

Por el momento, Crista Montes no ha hecho declaraciones tras las palabras de su hija, pero en un breve video en Instagram invitó a sus seguidores a no olvidar que Gala Montes es una gran actriz , sin decir más sobre las polémicas. ¿Señala a su hija de estar mintiendo?

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