¿¡Gala Montes tras las rejas por amor!? Aseguran terminó detenida en EU tras viajar para ver a un misterioso galán

Tras las fuertes confesiones que Gala Montes hizo en La hija de nadie, donde señaló a su madre de presuntamente haberle robado dinero cuando era niña, ahora la actriz vuelve a generar controversia por una historia que pocos conocían. De acuerdo con una versión difundida por Hits FM, la famosa habría vivido un episodio tan inesperado que incluso habría terminado enfrentando problemas con autoridades de Estados Unidos. ¿Qué pasó realmente? Te contamos.

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Gala Montes / Redes sociales

¿De dónde salió el rumor de que Gala Montes terminó tras las rejas en Estados Unidos?

La historia comenzó a circular después de que el medio Hits FM retomara una anécdota que Gala Montes contó durante una entrevista para LatiNation Media. En aquella charla, realizada para el programa digital LN Presents Desmadre LIVE, la actriz apareció luciendo su característico corte rapado a los lados y habló abiertamente de algunos de los momentos más virales de su carrera, así como de diversas especulaciones que han surgido sobre su vida personal.

Durante la conversación, Gala Montes recordó una experiencia que vivió durante un viaje entre México y Estados Unidos, una historia que, según relató, estuvo relacionada con una situación sentimental que terminó saliéndose completamente de control.

La anécdota rápidamente llamó la atención de los usuarios y comenzó a viralizarse en redes sociales, donde muchos se preguntaron si la actriz realmente enfrentó problemas con autoridades estadounidenses durante aquel viaje que, de acuerdo con su relato, estuvo lejos de tener el final que esperaba.

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Nuevo look de Gala Montes / Instagram

¿Por qué aseguran que Gala Montes fue detenida en la frontera de Estados Unidos?

De acuerdo con la historia relatada por Gala Montes y retomada por Hits FM, todo comenzó cuando decidió viajar hasta la frontera para encontrarse con un hombre por quien tenía interés romántico. Según contó, llegó a Tijuana y después cruzó a Estados Unidos en un automóvil prestado para concretar el encuentro.

Sin embargo, lo que parecía ser una cita terminó complicándose cuando el joven dejó de responder sus mensajes. La situación empeoró cuando Gala intentó regresar a México para cumplir con compromisos profesionales relacionados con el estreno de “La hija de nadie”.

Según el relato, las autoridades fronterizas de Estados Unidos cuestionaron las circunstancias del viaje y el hecho de que cruzara en un vehículo que no era suyo. La actriz aseguró que vivió momentos de tensión durante una revisión que la dejó impactada y con un enorme susto antes de poder volver a territorio mexicano.

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¿Quién era el misterioso hombre por el que Gala Montes habría viajado a Estados Unidos?

Uno de los mayores misterios de esta historia es la identidad del hombre que habría motivado el viaje de Gala Montes.

El tema también ha cobrado relevancia porque la vida sentimental de Gala Montes ha estado bajo los reflectores en los últimos meses. La actriz confirmó recientemente su relación con Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar , y justamente ese antecedente ha llevado a algunos usuarios a preguntarse si él podría ser el hombre al que hace referencia en esta anécdota.

Las sospechas surgieron porque, cuando se hizo pública la ruptura entre ambos, Gala contó que durante un viaje él la dejó plantada, situación que la llevó incluso a buscar nuevamente a una expareja. Sin embargo, la actriz nunca reveló la identidad del hombre involucrado en la historia que relató para LatiNation Media, por lo que hasta ahora no existe ninguna confirmación de que se trate de Emiliano.