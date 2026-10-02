Karina Torres confiesa qué sintió por Masad dentro de La casa de los famosos México; ¿se enamoró del árabe?

A pocos días de la final de La casa de los famosos México 2026, Karina Torres se sinceró sobre sus sentimientos por Masad tras protagonizar tensos momentos en el reality. En una conversación con las cámaras, la integrante de las ‘Perdidas’ reveló si realmente está enamorada del árabe. ¿Tiene planes de buscarlo? ¡Te contamos los detalles!

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Karina Torres se sincera sobre Masad previo a la final de LCLDFM 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Karina Torres y Masad dentro de La casa de los famosos México 2026?

Durante los primeros días de competencia en La casa de los famosos México, Karina Torres y Masad mostraron tener una relación cercana e incluso se especuló sobre un supuesto coqueteo. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando llegó la nominación con ‘cochinitos’.

Debido a que Masad se enteró de que Karina Torres lo había nominado, su amistad dio un giro inesperado, pues los tres puntos que le otorgó la integrante de las ‘perdidas’ al árabe fueron claves para que estuviera nominado nuevamente.

Por algunos días se mostraron distantes e incluso llegaron a discutir en una gala en vivo, pero poco a poco la tensión fue quedando atrás. Ahora, a pocos días de la final y tras la eliminación de Masad a mitad de la competencia, Karina Torres se sinceró sobre el árabe. ¿Se enamoró?

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Masad Altamimi y Karina Torres dentro de LCDLFM. / Redes sociales

¿Karina Torres confesó su amor por Masad a pocos días de la final de La casa de los famosos México?

Tras la salida de Yahir como sexto finalista de La casa de los famosos México 2026, Karina Torres se tomó un momento para hablar con las cámaras y recordar su amistad con Masad Altamimi. Tras semanas de especulaciones sobre un posible enamoramiento, Torres confesó:

“Masad de primero me caía muy bien, pero ya después con Masad la verdad sí me quise ilusionar, pero conmigo no, mana, como que me quiso ilusionar el perro”. Karina Torres

Luego de recordar la actitud de Masad, la creadora de contenido admitió que estuvo a punto de caer en las ‘bromas’ del árabe, pero no le guarda coraje ni resentimiento. “Yo iba a caer como una estupi*, él estaba bromeándome y yo ahí voy de pendej*. Maldita sea, te has de estar riendo, perro”, agregó entre risas.

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Karina Torres se sincera sobre Masad previo a la final de LCLDFM 2026. / Redes sociales

¿Cómo será la relación de Karina con Masad al salir de La casa de los famosos México 2026?

Fiel a su estilo, Karina Torres aclaró que, pese a las bromas de Masad Altamimi que la hicieron estar a punto de ilusionarse, espera tener contacto con él fuera del reality 24/7; además, también recordó las peleas que llegaron a tener:

“Ojalá que te siga hablando allá afuera, Masad; me caes muy bien. Ojalá que estés muy bien a pesar de todo, aunque nos gritamos el precio, porque tú también me lo gritabas, precioso”. Karina Torres

Como era de esperar, las reacciones entre los seguidores de la influencer no se hicieron esperar; incluso Paolita Suárez comentó el clip, pues ella ya había mencionado antes que su amiga se está ilusionando: “ Lo sabía, conozco a mi amiga ”.

Hasta ahora, Masad no se ha pronunciado sobre las palabras de Karina Torres, pero sus seguidores no descartan que surja una buena amistad entre los creadores de contenido tras coincidir en La casa de los famosos México 2026. ¿Será el inicio de una colaboración?

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