¿Memo Schutz tendrá papel en telenovela? Juan Osorio revela detalles sobre un presunto casting tras LCDLFM

La participación de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 podría abrirle las puertas al comentarista deportivo en las telenovelas, pues Juan Osorio se dijo interesado de poder incorporarlo en uno de sus próximos proyectos. ¿Cuándo sería?

¿Memo Schutz debutará en telenovelas? / Redes sociales/Mezcalent

¿En qué lugar quedará Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026?

A pesar de que el propio Memo Schutz (comentarista de TUDN) creyó que su eliminación de La casa de los famosos México 2026 llegaría pronto, la cosa cambió para su suerte de manera drástica.

El sexto lugar del reality fue Yahir, quien se despidió de manera definitiva de sus compañeros el jueves 1 de octubre, siendo una de las más grandes sorpresas de esta cuarta temporada.

Por tanto, Memo Schutz logrará estar hasta el último día de La casa de los famosos México 2026, y podría convertirse en el ganador de los cuatro millones de pesos. ¿En qué lugar terminará?

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¿Memo Schutz ganará La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿En qué telenovela participaría Memo Schutz tras La casa de los famosos México 2026?

Una sorpresiva noticia inundó a las redes sociales durante la noche del 1 de octubre, cuando el icónico productor de telenovelas, Juan Osorio, se dijo interesado en poder tener a Memo Schutz (tachado de mueble) en alguno de sus proyectos televisivos.

Osorio no solo se sorprendió del apoyo que el analista deportivo tiene, si no también por el cambio físico que ha visto en él dentro del reality:

He decidido que Memo es un galán, ha adelgazado mucho dentro de La casa de los famosos, sigue haciendo ejercicio, sigue muy activo. Creo que merecer hacer un casting en el próximo proyecto que yo haga. Juan Osorio

Aunque el productor sabe que su carrera está relacionada al deporte, dijo que “uno nunca sabe” y que la incursión de Memo en los melodramas podría venirle bien, por lo cual, se mostró entusiasta ante la posible participación de Schutz en la actuación:

Sí conviene ponerlo de villano, porque no le conocemos esa faceta. Hay que hacerle casting peor que sea de villano. ¿A ustedes qué les parece? Juan Osorio

Varios internautas se mostraron emocionados por la idea, pero muchos otros no creen que pueda encajar en este tipo de contenido. ¿Tú cómo lo verías?

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Contra todo pronóstico y con el apoyo y amor de toda la tropa, Memo ya hasta tiene casting para novela. Memo galán de novela coming soon 💋



MEMO GANA CON AMOR

VOTA X MEMO #LaCasaDeLosFamososMx #TropaSchutz pic.twitter.com/UOQ5O5g62c — Jim²³ (Schutz Version 🖖) (@StrawFreddiie) October 1, 2026

¿Cuándo ver a Memo Schutz en la final de La casa de los famosos México 2026?

La gran final de La casa de los famosos México 2026, en la que estará incluido Memo Schutz, se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre, fecha en la que finalmente conoceremos al habitante que obtendrá el premio de cuatro millones de pesos.

La última gala de esta temporada dará inicio en punto de las 8:30 de la noche y podrá disfrutarse mediante la señal de Las estrellas, así como a través de ViX Premium.

No todo es miel sobre hojuelas para Memo Schutz, ya que creen que su matrimonio podría estar en problemas debido al supuesto ‘shippeo’ que internautas le hicieron con Brianda Deyanara.

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