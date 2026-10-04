Ese Pérez llamó “pros…” a Arantza Ruiz en ‘LCDLFM 2026’, asegura Cynthia Klitbo; equipo del finalista responde

La controversia no cesa para los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2026’. En medio de la recta final del show, Cynthia Klitbo exhibe a Ese Pérez por, presuntamente, haber insultado a Arantza Ruiz en la fiesta que se realizó el pasado 2 de octubre. El equipo de influencer responde a las declaraciones de la actriz. ¿Lo confirman? Te contamos qué pasó.

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Ese Pérez habría insultado a Arantza Ruiz / Redes sociales

El presunto insulto de Ese Pérez a Arantza Ruiz en ‘La casa de los famosos México 2026’

Hace unas horas, Arantza Ruiz, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’, realizó una transmisión en vivo. Cynthia Klitbo, quien estaba presente, arremetió contra Ese Pérez y expuso que, presuntamente, la joven se la pasó llorando después de escuchar al influencer diciéndoles a sus compañeros que se veía como una “prostituta”.

Dicha anécdota fue corroborada por la propia Ruiz, quien sostuvo que Flor Vigna y Cynthia la consolaron en ese momento. Al retomar la palabra, Klitbo hizo un fuerte reclamo a todos aquellos que apoyan al creador de contenido.

“Arantza se la pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que traía look de prostituta, que no tiene nada de malo ser prostituta. Nada más para que vean por quién van a votar. Hagan héroes a la gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así. Tómenlo en cuenta”. Cynthia Klitbo

Asimismo, aprovechó para pronunciarse sobre lo dicho por Massad acerca del supuesto enamoramiento de Memo Schutz hacia Brianda Deyanara. Sostuvo que todo era un invento del árabe, quien, desde su perspectiva, aún no superaba el hecho de que la creadora de contenido lo rechazara en televisión nacional

Las declaraciones de Klitbo no pasaron desapercibidas, principalmente por lo que dijo sobre Pérez. La gran mayoría desacreditó la historia y hasta le recordó cuando ella mencionó que le molestaba ver a mujeres en minifalda. También resurgieron las acusaciones de su presunto clasismo contra el influencer.

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Cynthia Klitbo se le va a la yugular al MISÓGINO Ese Perez 👏🏻 “Arantza se la pasó llorando porque Ese Perez dijo que se vistió como prostituta…hagan héroe a gente que maltrata a las mujeres”. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/pHKBqyoxf1 — urraqueando (@perumoment) October 4, 2026

¿Qué dijo el equipo de Ese Pérez sobre las declaraciones de Cynthia Klitbo?

A través de Instagram, el equipo de Ese Pérez acusó a Cynthia Klitbo de supuestamente gestar una campaña de desprestigio contra el influencer para evitar su triunfo en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Dejaron ver que todo lo dicho con Klitbo y Arantza Ruiz habría sido mentira. Asimismo, afirmaron que Cynthia era una “clasista y doble cara” que le tenía “envidia” a Pérez.

Equipo de Ese Pérez “Y ya empezaron como vieron que Pérez está muy fuerte, empiezan a desprestigiarlo inventando cosas… la envidia es muuuuy fuerte. La señora Cinthya toda la temporada fue una persona clasista y doble cara. Hablaba de todo mundo a sus espaldas sacando su lado más clasista haciendo sentir que los demás eran inferiores a ella y de frente hasta ‘eres mi favorito’ les decía... a las mujeres de ‘p…’ no las bajaba o ¿se le olvidó cómo llamó a Flor y a su propia trabajadora?”.

Finalmente, afirmaron que los intentos de sabotaje de Klitbo eran “muy bajos” y siguieron animando a la gente a que votara por Pérez para “hacerlo ganador”.

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado ante lo dicho por el equipo de Pérez. En tanto que la mayoría de los internautas han mostrado su apoyo al influencer.

Equipo de Ese Pérez se pronuncia ante declaraciones de Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Por qué se dice que Cynthia Klitbo es “clasista”?

A lo largo de su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, Cynthia Klitbo hizo comentarios que muchos consideraron como “clasistas”. Un ejemplo de ello es cuando sugirió que la gente que come ciertos alimentos o ve un tipo de programa en específico era de origen “humilde”.

En una ocasión, se peleó fuertemente con Aldo Rendón, a quien le aseguró que no estaban al “mismo nivel”. También están los comentarios que hizo sobre las mujeres que usan minifaldas. Sostuvo que esas chicas se veían “vulgares”.

Cuando salió del show, se le preguntó sobre sus palabras y las críticas que recibía por supuestamente ser “clasista”. Ante esto, ella solo se limitó a decir: “Si ser clasista es no querer ser una pelada, entonces sí lo soy”.

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