Gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’: ¿Quién ganó HOY, 4 de octubre? ¡Los rumores eran ciertos!

Tras 10 semanas llenas de drama, romance y momentos polémicos, la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ llega a su fin. Este domingo 4 de octubre se sabrá quién se corona con el primer lugar y obtiene los ansiados 4 millones de pesos. Te contamos los detalles.

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Galilea Montijo estará en la última gala de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes participaron en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Un total de 19 celebridades entraron a ‘La casa de los famosos México 2026’. 18 de ellos al principio de la competencia y una más en sustitución de otro participante que abandonó la competencia por problemas de salud. Estas fueron las personalidades que estuvieron en el reality:

Mariana: Fue la primera eliminada, pero regresó por votación del público.

Ximena Herrera

Fede Vigevani: Era un infiltrado de la producción que salió a las pocas semanas de haber ingresado.

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García: Salió por votación de sus compañeros tras ser seleccionada como la habitante “más mueble” por el público.

Luis Chaparro

Aldo Rendón: Abandonó el show por problemas de salud.

Flor Vigna

Gala Montes: Entró en lugar de Aldo, pero dejó el reality a los dos días.

Massad Altamimi

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara

Ernesto Laguardia: Séptimo lugar.

Yahir: Sexto lugar.

Memo Schutz

Karina Torres

Ese Pérez

Gema Garoa

Solo cinco de ellos llegaron a la gran final, quienes fueron:

Gema

Ese Pérez

Mariana

Karina

Memo

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Las polémicas más sonadas de ‘La casa de los famosos México 2026’

Muchos fans consideran que esta edición de ‘La casa de los famosos México’ ha sido de las más controversiales. Durante el primer mes, se criticó a los concursantes por “no dar contenido”. Incluso la propia Galilea Montijo tuvo que regañar a los participantes para que “comenzaran a jugar”.

También han habido muchas acusaciones de fraude. Se dice que la producción presuntamente ya tenía planeado el orden de las eliminaciones. Incluso se especula que ya se tiene a una ganadora seleccionada, quien sería Mariana.

Cabe mencionar que Aarón Mercury, exhabitante de la tercera temporada, sostuvo en su momento que la producción, presuntamente, sí mete “mano” en el reality.

Otra polémica fue la salida de Gala Montes. La actriz había entrado al show para reemplazar a Aldo Rendón, quien se fue voluntariamente por problemas de salud. La joven abandonó a dos días de su ingreso. No explicó bien el motivo, pero indicó que la psicóloga del lugar estaba preocupada de que desarrollara un brote psicótico.

Presuntamente, esta temporada del concurso habría sido la menos exitosa, por lo que, supuestamente, los ejecutivos planean despedir a Rosa María Noguerón y contratar a otra productora.

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Así salió Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales/Mezcalent

Filtran a posible ganador de ‘La casa de los famosos México 2026’

Diversas páginas en redes sociales, incluyendo la de ‘Vaya, vaya’, han realizado encuestas sobre quién podría ser el ganador de ‘La casa de los famosos México 2026’. La gran mayoría se inclina a que el primer lugar estaría entre Mariana y Karina Torres.

No obstante, esta información no es oficial y solo se sabrá la identidad del primer lugar hasta la gala de esta noche. Así es como puedes votar por tu favorito:

Entrar a la página https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota//

Seleccionar a tu favorito. Si cuentas con membresía VIX. Tendrás hasta 10 votos disponibles.

Enviar tu voto.

Posible ganador de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es el ganador de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’ se realizará este 4 de octubre a partir de las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Las Estrellas y la plataforma de VIX.

Durante la gala, se recordaron los mejores momentos de la temporada para después cerrar las votaciones. Así quedaron las posiciones:

Quinto lugar: Gema Garoa

Cuarto lugar: Ese Pérez

Tercer lugar: Karina Torres

Segundo lugar: Memo Schutz

El primer lugar se lo llevó Mariana, tal y como mucho se había especulado en redes sociales. Esto ya empezó a dar de qué hablar, pues para muchos sería la prueba de que realmente hubo un presunto fraude.

Muchos usuarios también se han quejado del lugar en que quedó Karina. Varios han dicho que merecía ganar.

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