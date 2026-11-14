Nicola Porcella ¿ardido? asegura que Gema Garoa es solo su amiga: “estoy bromeando”

En los últimos meses Nicola Porcella se ha visto envuelto en un sinnúmero de dimes y diretes, sobre todo con la creadora de contenido y exhabitante de ‘La casa de los famosos México’, Brianda Deyanara, pues aunque parecía que podría surgir una historia de amor entre ambos, finalmente la influencer se decidió por Masad Altamimi.

Ahora, el conductor ha levantado comentarios luego del intenso coqueteo que tuvo con Gema Garoa durante el más reciente episodio de su pódcast “Cómplices del desmadre”, por lo que muchos se preguntan, ¿cuál es su relación? Él lo aclara.

Nicola Porcella / Redes sociales

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¿Por qué dicen que Gema Garoa rechazó a Nicola Porcella?

Aunque durante todo el episodio de “Cómplices del desmadre”, Nicola no dejó de coquetear con Gema Garoa, incluso llegando a invitarla a salir, la actriz no respondió como el conductor esperaba, y la falta de interés de ella fue aún más evidente cuando jugaron la dinámica de “Con quién te casas, a quién desvives y a quién te echas”.

Wendy Guevara, también presentadora del pódcast le dijo a Gema que debía escoger entre Yahir, Fede Vigevani y Nicola Porcella y decidir con quién se quedaría. Ante la sorpresa del peruano, Gema Garoa decidió “desvivirlo”, dejando claro que no está interesada en él.

“Me echo a Yahir, me caso con Fede y desvivo a Nicola”, aseguró la actriz mientras se reía a carcajadas. El conductor se quedó sin palabras y fiel a su estilo, Wendy remató diciendo “y en tu cara perro”.

Gema Garoa y Nicola Porcella / Redes Sociales

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¿Nicola Porcella se ardió por el desaire de Gema Garoa?

Debido a los constantes coqueteos de Porcella, muchos consideraron que el conductor realmente estaba buscando algo más con Garoa, sin embargo, el peruano finalmente aclaró la situación asegurando que solo son amigos.

En su más reciente encuentro con la prensa Nicola reveló que la quiere mucho y que está muy feliz de ver que le está yendo de maravilla luego de su paso por el reality de convivencia:

“Gema yo la quiero muchísimo, en verdad se lo he dicho, me encanta cómo le está yendo (…) yo la conozco de antes, una gran mujer… es una mujer súper divertida y le tengo mucho cariño” Nicola Porcella

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¿Con quién está saliendo Nicola Porcella?

Según se sabe, actualmente Nicola Porcella se encuentra soltero, y no tiene ninguna relación formal, por lo que su coqueteo con Gema Garoa, en broma o no, sí podría haber terminado en una relación de ambos, no obstante, ya se aclaró que únicamente son amigos.

Antes de la actriz, el presentador fue fuertemente relacionado con Brianda Deyanara, luego de ser captados juntos y de interactuar en redes sociales, sin embargo, la cercanía de la influencer con Masad Altamimi en ‘LCDLFM’ provocó un claro distanciamiento entre Nicola Porcella y la joven.