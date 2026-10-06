Nicola Porcella presume su nueva nariz y desata crueles burlas; así luce: “Le destrozaron la cara” FOTO

Luego de que se rumorara que Nicola Porcella atravesaba un periodo complicado por temas de salud y estrés relacionados con sus inversiones, el conductor volvió a aparecer en televisión después de someterse a una nueva cirugía de nariz. El exhabitante de La casa reapareció en el programa Hoy con un evidente cambio en su rostro, algo que no pasó desapercibido entre los espectadores. ¿Le quedó mal?

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Nicola Porcella / Redes sociales

¿Por qué Nicola Porcella se volvió a operar la nariz y cuántas cirugías tiene?

Nicola Porcella volvió al quirófano para someterse a una nueva intervención en la nariz, una zona que ya había sido modificada anteriormente. El actor y conductor peruano viajó a Monterrey semanas atrás, donde se realizó el procedimiento que representa una nueva cirugía en su historial estético y funcional.

Aunque algunos usuarios pensaron que se trató únicamente de un retoque estético, personas cercanas al famoso han explicado que también existían temas relacionados con la respiración y daños previos que requerían atención médica.

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Nicola Porcella / Mezcalent, Canva

¿El golpe que recibió Nicola Porcella en Ring Royale provocó su nueva cirugía de nariz?

La nueva operación llegó después de un incidente que sufrió durante su participación en un evento de combate denominado Ring Royale.

Durante una pelea, Nicola Porcella recibió un fuerte golpe en el rostro que afectó la estructura de su nariz y complicó una zona que ya había sido intervenida anteriormente.

Por esa razón, el exintegrante de La casa de los famosos México habría necesitado una cirugía correctiva para reparar tanto aspectos funcionales como estéticos.

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¿Cómo luce Nicola Porcella tras su nueva cirugía de nariz y por qué recibió críticas?

El cambio físico de Nicola Porcella llamó la atención luego de que compartiera videos e imágenes mostrando su nueva apariencia. Las fotografías y publicaciones rápidamente comenzaron a circular entre los usuarios, quienes compararon su aspecto actual con el que tenía antes de la intervención.

Mientras algunos seguidores defendieron al conductor recordando que aún podría existir inflamación propia del proceso de recuperación, otros consideraron que el cambio es demasiado evidente y expresaron que preferían su imagen anterior.

Entre los comentarios que inundaron redes sociales destacaron frases como:



“Qué fea te dejaron la nariz Nicola Porcella”

“Nariz de Pinocho”

“Nada más no queda”

“Su cirujano lo odia”

“Le quedó horrenda”

“Le destrozaron la cara”.



Hasta el momento, Nicola no ha respondido públicamente a los señalamientos ni ha revelado si planea someterse a algún procedimiento adicional una vez que concluya su recuperación.

Que bonita le dejaron su narizita y que hermoso se ve con el pelo así😍 ojalá no se lo toque más (aunque lo dudo) #NicolaPorcella https://t.co/E2WcptEhol — 𝕸𝖆𝖗í𝖆 {𝖔𝖓𝖑𝖞} 1%💚 (@nicolasolecito) October 6, 2026

¿Cómo era la nariz de Nicola Porcella antes de sus cirugías?

Muchos seguidores recuerdan a Nicola Porcella por su participación en La casa de los famosos México 2023, donde se convirtió en uno de los habitantes más populares del reality. Durante aquella temporada, el peruano lucía una nariz más pequeña, con una punta ligeramente respingada y una forma que para muchos se había convertido en parte de su imagen característica.

Sin embargo, el propio Nicola había reconocido en distintas ocasiones que existían detalles que deseaba corregir, especialmente una ligera desviación que era visible desde ciertos ángulos.

Con el paso de los años y tras distintos procedimientos, la apariencia de su nariz ha cambiado considerablemente, motivo por el que cada nueva intervención genera conversación entre sus seguidores.

Nicola Porcella, antes y después: