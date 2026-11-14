De productor a cantante: Exintegrante de TUDN llega al matutino ‘Hoy’ ahora con su ¡sueño musical! ¿Quién es?

Un reconocido productor de Televisa se retiró de manera abrupta dicho puesto. De manera sorpresiva, el también novio de una conductora de Hoy, regresó al matutino con un nuevo proyecto ya no “detrás de cámaras”, si no ahora como cantante. Te contamos de quién se trata.

Exintegrante de TUDN ahora quiere ser cantante / X

¿Quién es el productor de TV que regresó a la televisión ahora como cantante?

En septiembre de este año, Pedro Pereyra (pareja romántica de Tania Rincón) confirmó su renuncia como productor de TUDN, la cadena deportiva de Televisa. Su explicación fue directa: quería perseguir su sueño de convertirse en cantante.

Desde entonces, el ahora cantante ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde ha compartido videos de las presentaciones que ha realizado tras su salida de la empresa.

¿Qué ha dicho Tania Rincón al momento?

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Pedro Pereyra, pareja de Tania Rincón, busca ser cantante / Redes sociales, Canva

Así fue el regreso de Pedro Pereyra a los foros de San Ángel

Esta semana Pedro Pereyra llegó de sorpresa al matutino Hoy, no como parte de su producción, si no como un invitado especial, por lo que la reacción de su novia, la conductora Tania Rincón, fue curiosa.

El propio espacio compartió en redes sociales el video del encuentro, que muestra el encuentro entre el cantante y los conductores. En la parte final del clip, Pereyra y Rincón se dan un romántico beso frente a las cámaras, momento que no tardó en llamar la atención.

El que haya sido invitado a promover su carrera en el mismo matutino de donde forma parte su pareja habla de las puertas que sigue teniendo abiertas. Aunque ya no trabaja ahí, Televisa le dio espacio para difundir su sencillo y su próxima presentación.

Desde que se conoció su decisión, Tania Rincón ha respaldado públicamente a su novio. La conductora le ha brindado todo su apoyo en este cambio de rumbo profesional, y su presencia en el programa durante la visita de Pereyra fue una muestra más de ese acompañamiento.

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¿Cómo nació el romance entre Tania Rincón y Pedro Pereyra?

Según lo que ha contado la propia Tania Rincón, ella y Pedro Pereyra se conocieron durante el Mundial de Qatar 2022, donde comenzaron como amigos.

Tiempo después de que la conductora confirmara su separación de Daniel Pérez, padre de sus dos hijos, hizo pública su relación con el productor de TUDN.

Desde entonces, la pareja ha presumido su cariño en redes sociales. Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la buena convivencia entre los hijos de Tania y Daniel y las nuevas parejas de ambos.

Otro tema que ha dado de qué hablar entre los seguidores es la diferencia de edad de cinco años entre los dos. Ante las críticas, la pareja ha decidido ignorar los comentarios negativos y concentrarse en disfrutar su relación.

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