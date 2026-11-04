Galilea Montijo se molesta con querido conductor de Hoy EN VIVO y él sufre tremendo regaño, ¿será despedido?: VIDEO

Luego del comentario que hizo Galilea Montijo sobre su supuesta salida del programa ‘Hoy’, la conductora protagonizó un nuevo momento incómodo frente a las cámaras durante una de las secciones del matutino.

Y es que el colaborador que estaba a cuadro con ella reveló que había recibido una fuerte regañiza, por lo que ni siquiera pudo terminar su sección a tiempo. Esta situación provocó la molestia de Galilea en plena transmisión.

¿Quién fue el colaborador regañado y qué fue lo que pasó?

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Programa Hoy / Facebook Hoy: Logo

¿Quién es el colaborador del programa ‘Hoy’ a quien regañaron?

El colaborador al que regañaron en ‘Hoy’ fue el chef Mariano Sandoval, quien actualmente colabora en el programa ‘Hoy’, donde está a cargo de la sección de cocina y participa en distintas dinámicas del matutino.

Mariano estudió Gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana y cuenta con una amplia trayectoria en televisión.

En 2011 comenzó a colaborar con el canal digital ‘elgourmet’, donde presentó proyectos como ‘Con M de México’. Posteriormente, se integró a TV Azteca para aparecer en ‘Venga la alegría’, donde permaneció durante aproximadamente 10 años.

En abril de 2024, se despidió de Azteca para incorporarse a ‘Hoy’, de Televisa. Actualmente, también participa como jefe de cocina en la competencia ‘Hoy soy el chef’.

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Chef Mariano / Redes sociales

¿Cómo fue el regaño al chef Mariano en el programa ‘Hoy’?

Aunque el momento en el que regañaron al chef no se vio a cuadro, él mismo reconoció que recibió un fuerte llamado de atención por platicar demasiado con Nicola Porcella durante su sección, situación que provoca que algunas veces no logre terminar sus recetas a tiempo.

Al revelarlo, Nicola reaccionó desconcertado y señaló que Mariano le echaba la culpa por los regaños.

Por su parte, el chef comentó que incluso su abuelita lo ha regañado por pasar tanto tiempo platicando con el conductor y estar “echando relajo”.

“Me cobran el tiempo aire. Mi abuelita me pone unas regañadas, ¿sabes por qué? Porque dicen que me la paso echando relajo con el Nicola.” Chef Mariano Sandoval

Por lo tanto, no se trató de un conflicto serio con la producción, sino de una llamada de atención relacionada con las distracciones que surgen por la amistad y las bromas entre Mariano y Nicola.

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Regañan al chef Mariano en ‘Hoy’ / Captura de pantalla

¿Galilea Montijo se molestó con el chef Mariano?

Mientras preparaba una receta de tacos de bistec durante su sección, al chef se le veía bastante apresurado, debido a que ya no le quedaba mucho tiempo en pantalla.

Mientras platicaba y cocinaba, Galilea Montijo le reclamó que estaba haciendo todo demasiado rápido y que incluso se le estaban escapando algunos detalles de la receta, como el sabor y la preparación de la salsa que estaba utilizando.

"¡Traes una prisa! ¿Y esa salsa de qué es? Ni me enteré”, reclamó Galilea.

Casi de inmediato, Mariano comenzó a despedir la sección, pero Galilea volvió a reclamarle que ni siquiera había podido probar el platillo que había preparado, por ello, la conductora se quedó con un gesto de resignación. “Pero, ¿ni probar?”, exclamó.

No es la primera vez que la conductora protagoniza un momento bochornoso en el programa. Unas semanas atrás, Galilea casi se ahoga con unos esquites junto a Nicola Porcella durante una transmisión en vivo en Hoy.

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