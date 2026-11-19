Desde hace varias semanas, se ha hablado mucho sobre la posible liberación de Pablo Lyle, quien actualmente está cumpliendo una sentencia en prisión por el delito de homicidio imprudencial. Tanto fans como algunos medios de comunicación han festejado la noticia, incluidos los conductores del programa ‘HOY’.

Quien también opinó sobre el tema fue Adrián Marcelo. El influencer, lejos de lo que se pudiera pensar, se negó a celebrar el hecho y hasta arremetió contra el programa ‘HOY’. Te contamos lo que dijo.

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Adrián Marcelo habla de HOY / Redes sociales

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de la cárcel?

El caso legal de Pablo Lyle comenzó en 2019. En aquel entonces, el actor, su ahora exesposa, sus hijos y su excuñado iban rumbo al aeropuerto de Florida. En algún punto, Pablo tuvo un altercado vial con un hombre identificado como Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

El histrión se bajó de su vehículo y golpeó a Juan, quien cayó al suelo y se pegó en la cabeza. Si bien el hombre fue llevado al hospital, terminó falleciendo a los pocos días. El mexicano fue puesto bajo arresto domiciliario y las autoridades lo acusaron de homicidio involuntario.

Debido a la pandemia por el Covid-19, el juicio se retrasó. No fue hasta 2022 que el caso se presentó ante un juez. Los abogados del famoso argumentaron que su cliente actuó en legítima defensa. Pese a esto, al final fue hallado culpable.

Se le condenó a cinco años de prisión y ocho años en libertad condicional. También se le sentenció a cumplir 500 horas de servicio comunitario y tomar clases para el control de la ira.

Desde hace algún tiempo, se ha dicho que Lyle podría ser liberado a finales de diciembre de este año por buen comportamiento. Aunque no ha habido un anuncio oficial, el productor Juan Osorio prometió darle trabajo en cuanto fuera liberado.

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Pablo Lyle podría ser liberado a finales de diciembre / Redes sociales

Adrián Marcelo llama “hipócritas” a los conductores de ‘HOY’ por celebrar la posible liberación de Pablo Lyle

El pasado 18 de noviembre, Pablo Lyle cumplió 40 años y los conductores del programa ‘HOY’ hablaron sobre esto. Los presentadores lamentaron que el actor siguiera en la cárcel y se dijeron felices ante la posibilidad de que pronto fuera liberado. Y es que consideran que ahora será una “mejor persona”.

“Yo creo que va a salir, ni siquiera es en su prime porque le viene en su momento, pero va a salir a los 40 años donde va a tener toda la carrera por delante para hacer lo que él quiera como quiera. Todo lo que maduró, lo que vivió. Es la experiencia de la vida ”, manifestó Raúl Araiza.

Si bien muchos aplaudieron las palabras de los conductores, algunos no lo tomaron del todo bien, principalmente los fans de Adrián Marcelo. Muchos decían que no podían creer cómo “alababan a un asesino” mientras que, en su momento, “quisieron hundir al influencer”.

El regiomontano abordó este tema en sus redes sociales y dijo lo siguiente:

“Entenderán lo difícil que es ‘superar’ que quienes se encargaron de lincharte públicamente y abonaron a la construcción de un falso personaje se expresen así abiertamente. La incongruencia y cinismo es tanta que me hace hurgar en mis más oscuros pensamientos. Pu… escorias. Estaré aquí para recordárselos hasta que Dios me preste vida”. Adrián Marcelo

Los seguidores del cómico no dudaron en defenderlo y tachar a Pablo de “asesino” al que muchos medios como HOY “alaban”. También hubo detractores que le recomendaron a Marcelo que ya “superara ‘La casa de los famosos México’”

Entenderán lo difícil que es “superar” que quienes se encargaron de lincharte públicamente y abonaron a la construcción de un falso personaje, se expresen así abiertamente. La incongruencia y cinismo es tanta que me hace hurgar en mis más oscuros pensamientos. Putas escorias. Estaré aquí para recordárselos hasta que Dios me preste vida. — adrián marcelo (@adrianm10) November 19, 2026

¿Qué pasó con Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’?

Como se sabe, Adrián Marcelo participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Lastimosamente, su estancia dio mucho de qué hablar por sus comentarios y acciones, las cuales fueron considerados por muchos como machistas.

También están las constantes peleas que protagonizó con Gala Montes, a quien tachaba de “falsa feminista”. En tanto que esta última lo acusaba de ser un “feminicida en potencia”. Igualmente, Arath, quien también entró en esta edición del reality, se dijo intimidado por él.

Los presentadores de ‘Hoy’ lo criticaron bastante, diciendo que Marcelo era una mala persona. Al final, el regiomontano abandonó el show semanas antes de que el concurso culminara.

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