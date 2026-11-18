Pablo Lyle celebra este 18 de noviembre su cumpleaños número 40 en prisión, pero la fecha llega acompañada de una noticia que ha dado esperanza a su círculo cercano: su liberación podría ocurrir antes de lo previsto.

Aunque aún debe enfrentar asuntos migratorios en Estados Unidos, fuentes aseguran que el actor ya estaría planeando su futuro, buscando empleo y preparando un posible regreso a México.

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Pablo Lyle quedaría libre próximamente / Mezcalent

¿Por qué Pablo Lyle fue encarcelado y cuándo saldrá de prisión?

Todo se remonta al 31 de marzo de 2019, cuando el actor Pablo Lyle protagonizó un altercado vial en Miami, Florida. Durante la confrontación golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano que cayó al pavimento tras recibir el impacto. Días después, la víctima falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Tras un largo proceso judicial, en febrero de 2023 fue sentenciado a cinco años de prisión por homicidio involuntario, además de ocho años de libertad condicional una vez que recupere su libertad.

De acuerdo con diversos reportes, la fecha estimada para que Pablo Lyle salga de la cárcel sería el próximo 29 de diciembre de 2026, gracias a beneficios relacionados con su buen comportamiento y al tiempo que ya había permanecido bajo custodia.

Sin embargo, el actor no quedaría completamente libre de inmediato, ya que todavía tendría que enfrentar un proceso migratorio ante las autoridades estadounidenses.

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Pablo Lyle podría salir de prisión este 2026 / Mezcalent

¿Qué hará Pablo Lyle al salir de la cárcel? Ya estaría buscando trabajo

Con la fecha de liberación cada vez más cerca, también crece la expectativa sobre el futuro profesional del protagonista de telenovelas. Este martes de TVNotas te dio a conocer que Pablo Lyle se encuentra emocionado por la posibilidad de recuperar su libertad, aunque también vive momentos de incertidumbre sobre lo que vendrá después.

“Pablo se encuentra muy emocionado ante su inminente salida de prisión. Ya está contando los días, aunque tiene cierta incertidumbre sobre su futuro”. Fuente de TVNotas

La misma fuente aseguró que el actor comenzó desde hace meses a explorar opciones laborales, pues desea reconstruir su estabilidad económica después de los gastos derivados del proceso judicial: “A pesar de estar en la cárcel, Pablo ya comenzó desde hace unos meses a buscar trabajo y es que le urge generar ingresos ahora que esté en libertad. Prácticamente se quedó con nada, debido a todo lo que ha gastado debido a lo que le ocurrió en los últimos 7 años”.

Incluso, personas cercanas a él ya habrían establecido contacto con televisoras y productoras para explorar posibles oportunidades: “Tiene gente que ya se ha comunicado tanto con las televisoras de México como con las casas productoras, para ofrecer sus servicios, y no es que busque nuevamente (papeles) de protagonista, él lo que desea es estar activo tan pronto pueda”.

Por ahora, no existiría ningún proyecto confirmado, pero la posibilidad de verlo nuevamente en la actuación ya comienza a generar conversación entre seguidores de las telenovelas.

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Cronología del caso de Pablo Lyle. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y rortesía Pavel Antón

¿Pablo Lyle será deportado y podrá regresar a México tras salir de prisión?

Uno de los aspectos que más preocupa al actor y a su familia es lo que ocurrirá una vez que abandone el centro penitenciario. De acuerdo con la fuente, el deseo de Pablo Lyle sería regresar a México, donde viven sus hijos, hermanos y gran parte de sus seres queridos.

Pablo Lyle “Él nos ha comentado que su deseo es poder regresar a México. Ahí es donde están sus hijos, hermanos, familia. Y acá es donde, por ejemplo, el productor Juan Osorio, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que le dará trabajo, lo puede emplear, así como otros productores, tanto de TV como de cine, que lo estiman mucho”.

La posibilidad de una deportación a México es uno de los escenarios que se contemplan, aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre su situación migratoria.

Pablo Lyle sigue apoyando a sus hijos desde prisión / Mezcalent

¿Pablo Lyle volverá a las telenovelas y retomará su carrera como actor?

Antes de verse involucrado en el proceso judicial, Pablo Lyle era considerado uno de los galanes más populares de la televisión mexicana. Originario de Mazatlán, Sinaloa, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa cuando era muy joven y comenzó a abrirse paso en las telenovelas.

Su debut llegó con Código postal en 2006, pero fue Verano de amor la producción que impulsó su popularidad. Más adelante protagonizó títulos como:



Una familia con suerte

Cachito de cielo

La sombra del pasado

Corazón que miente.

Sin embargo, el incidente ocurrido en Miami en 2019 marcó un antes y un después en su vida pública. Desde entonces ha permanecido alejado de los reflectores y ha mantenido un perfil extremadamente reservado.

¿Pablo Lyle queda libre este 2026? / Redes Sociales

Incluso, según la fuente consultada por TVNotas, en varios momentos en los que Pablo Lyle habría considerado abandonar definitivamente el mundo del espectáculo: “De repente ha dicho que él ya no quiere regresar al medio artístico, para ya no estar en el ojo público. Ha sido sumamente hermético durante su estancia en prisión y ha llegado a pensar en poner un negocio o emplearse en otra cosa”.

No obstante, también revelaron que durante su estancia en prisión estudió Derecho, por lo que no descarta explorar nuevos caminos profesionales: “Además, durante su estancia en la cárcel estudió Derecho y en una de esas nos sorprende como abogado. Aunque al final como que se impone su amor por la actuación”.

Por ahora, la familia del actor espera con ilusión el 29 de diciembre, fecha que podría marcar el inicio de una nueva etapa para Pablo Lyle, quien celebra sus 40 años con la mirada puesta en recuperar su libertad y reencontrarse con quienes lo han acompañado durante estos años difíciles.