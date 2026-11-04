Pablo Lyle apoya económicamente a sus hijos desde la cárcel, revelan; confirman cuándo sale de prisión

Mucho se ha dicho sobre el caso legal de Pablo Lyle, quien se encuentra en prisión tras ser hallado culpable por el delito de homicidio involuntario. Entre las dudas que más han surgido están cómo se encuentran sus hijos y cuándo saldrá de prisión. Te contamos todo lo que se sabe sobre esto.

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Pablo Lyle sigue apoyando a sus hijos desde prisión / Mezcalent

¿Por qué el actor Pablo Lyle está en la cárcel?

La historia sobre por qué Pablo Lyle está en la cárcel comenzó el 31 de marzo de 2019. En aquel entonces, el actor iba transitando hacia el aeropuerto de Florida junto a su ahora exesposa, Ana Araujo, sus hijos y su excuñado. En algún punto, tuvo un altercado vial con Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años.

Durante la discusión, Lyle le propinó un golpe que lo hizo caer al suelo y golpearse la cabeza. Hernández murió días después en el hospital por la gravedad de su lesión. En tanto que el actor fue detenido. Aunque después quedó libre bajo fianza, se le acusó de homicidio involuntario.

Debido a la pandemia por Covid-19, su proceso se retrasó y fue puesto bajo arresto domiciliario. No fue hasta 2022 que empezó formalmente su juicio. En octubre de ese año, se le halló culpable y la autoridad lo condenó a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional.

En su sentencia, también se le impusieron 500 horas de servicio comunitario, así como clases de control de ira. La familia de la víctima buscaba una condena mayor.

Hace algunos meses, se reportó que los familiares de Hernández quisieron demandar civilmente por los hechos. Según se dijo, querían una compensación económica. Sin embargo, este proceso quedó desestimado, al parecer, debido a que los demandantes no dieron seguimiento a esto.

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Pablo Lyle fue condenado a 5 años de prisión / Mezcalent

¿Cuántos hijos tiene Pablo Lyle y cómo los mantiene desde la cárcel?

Pablo Lyle tiene un total de dos hijos con su exesposa, Ana Araujo. Lejos de lo que muchos pensarían, el actor sí se haría cargo económicamente de sus vástagos pese a su situación legal.

En una entrevista reciente, José Elías Moreno, actor y amigo de Lyle, contó cómo es que su colega se hace responsable de sus hijos desde prisión. Según mencionó, Pablo sigue cobrando las regalías por las novelas que hizo en su momento. El dinero que recibe por esto estaría destinado a la manutención de los niños.

“Sí, he estado durante todo el tiempo en contacto con la familia, con él directamente no, pero sí hemos estado porque él sigue generando, como lo que decíamos, Pablo Lyle sigue generando regalías y había que ver cómo se podían distribuir porque él tiene hijos y los hijos necesitan dinero”. José Elías Moreno

También comentó que Pablo siempre buscó que sus hijos “quedaran protegidos” ante cualquier situación. Incluso afirmó que su mayor preocupación cuando inició su caso legal fue el bienestar de ellos.

“Él buscó siempre, y la familia de Pablo siempre, que los niños estuvieran protegidos. Incluso más, a él le preocupaba más el bienestar de sus hijos que su defensa misma, eso sí te lo puedo asegurar”, manifestó.

¿Pablo Lyle podría REGRESAR a las novelas tras salir de PR1S1ÓN? José Elías Moreno responde tras rumores #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/PM9RR1sgG6 — De Primera Mano (@deprimeramano) November 2, 2026

La fecha en la que Pablo Lyle saldrá de la cárcel

En los últimos meses, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Pablo Lyle salga de la cárcel antes de tiempo. De acuerdo con lo que se ha dicho en diversos medios de comunicación, su condena en la cárcel se reduciría por buen comportamiento, pero sí deberá cumplir con el resto de su sentencia, es decir, los años de libertad condicional y el servicio comunitario.

Si bien José Elías Moreno dijo no tener información confirmada sobre este asunto, se ha dicho que podría salir el próximo 29 de diciembre.

Cabe resaltar que el actor ya tendría un trabajo asegurado tras su liberación. Al menos esto es lo que aseguró el productor Juan Osorio, quien dijo en su momento querer contratar al famoso para algún melodrama.

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