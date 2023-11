Ana Araujo y Pablo Lyle, ¿estaban al borde del divorcio antes del incidente que llevó a prisión al actor?

Ana Araujo confesó la situación sentimental en la que estaba con Pablo Lyle en marzo de 2019, cuando tuvo lugar el incidente que lo llevó a prisión, por el delito de homicidio involuntario en Miami.

La ex de Pablo Lyle reveló a Aislinn Derbez en el pódcast La magia del caos, que ella y el actor ya estaban en una crisis matrimonial que la había llevado a tomar la decisión de divorciarse.

Ana Araujo

“Pablo y yo ya estábamos en un proceso de divorcio. Entonces, cuanto todo eso sucede, a mí sí me agarró muy desprevenida, porque no tenía nada planeado... Me volteó la historia porque ya habían pasado situaciones en nuestra pareja que ya nos había llevado, sobre todo a mí, a tomar esta decisión. Cuando sucede todo esto, para mí fue como de:Pero al verlo tan tocado a él, no había manera de que decidiera seguir con el divorcio”.