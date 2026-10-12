Ana Araujo ex de Pablo Lyle da detalles sobre la relación de sus hijos con el actor, ¿ya no lo recuerdan? VIDEO

Pablo Layle podría estar encontrando la luz al final del túnel. Y es que además de la reciente demanda millonaria en su contra que fue desestimada por un juez, ahora parece ser que ya hay una fecha definitiva para su salida de prisión.

Respecto a su vida personal, el actor goza de una relación sana con sus hijos, así lo ha revelado Ana Araujo, exesposa de Lyle. Te contamos aquí todo lo que dijo.

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¿Cómo está Pablo Lyle? / Mezcalent

¿Pablo Lyle tiene contacto con sus hijos desde la cárcel?

En un reciente entrevista con El Gordo y la Flaca, Ana Araujo reveló detalles sobre la relación de Pablo Lyle y sus hijos, pues al estar en prisión, la convivencia con los niños cambia por completo.

La joven aseguró que luego de 8 años, mismos en los que el actor ha estado en prisión, de alguna manera los niños han crecido pensando y sintiendo que eso es algo normal, que es su realidad, e incluso cuando alguien los quiere tratar con cierta lástima, ellos llegan a incomodarse:

“Crecieron con eso(…) se le hace ya algo normal, común, hay momentos en donde lo extrañan y todo eso, normal, tienen comunicación con él. La verdad es que mis hijos están muy bien, han sabido crecer con eso bien, con mucha madurez obviamente” Ana Araujo

💔🥹 Ana Araujo revela cómo sus hijos viven la ausencia de Pablo Lyle. ❤️ #ElGordoyLaFlaca, de lunes a viernes 4P/3C por @univision https://t.co/CvgLYhcozb — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) October 11, 2026

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¿Por qué Pablo Lyle está en prisión?

Pablo Lyle era un actor de televisión que se encontraba en su mejor momento. Sin embargo, durante una discusión por un altercado de tráfico, Lyle golpeó en la cara a un hombre cubano, Juan Ricardo Hernández, quien cayó al suelo de manera inesperada. Todo esto sucedió el pasado 31 de marzo del 2019 en Miami, Florida.

A causa de dicho golpe, a Juan Ricardo Hernández le detectaron traumatismo craneoencefálico, falleciendo 4 días después del altercado.

Pablo Lyle fue declarado culpable de hocimidio involuntario, por lo que actualmente se encuentra pagando una condena de 5 años de prisión en una cárcel de Florida, Estados Unidos. Tras terminar su condena, el actor deberá cumplir ademas 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.

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¿Cuando sale Pablo Lyle de la cárcel?

Aunque la primera fecha de salida para Pablo Lyle estaba prevista para septiembre de 2027, se ha dado a conocer que el actor estaría dejando la prisión el 29 de diciembre de 2026.

Un juez aprobó la reducción de la condena debido a su buen comportamiento. Se espera que en la fecha antes mencionada, sea deportado a México de manera inmediata.

Estar en prisión ha sido un tiempo realmente desafiante para Pablo Lyle quien no solo se ha perdido de momentos inolvidables al lado de sus hijos, sino la triste muerte de su padre que ocurrió en junio de este año.