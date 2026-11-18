Con una posible pronta liberación del actor Pablo Lyle, fue ahora Karla Souza la que habló al respecto, desde una fuerte crítica a lo hecho por el intérprete, como unas palabras de aliento. Además, comentó acerca del regreso del actor a las telenovelas. ¿No lo quiere ver?

Karla Souza habla de la libertad de Pablo Lyle / Instagram

¿Cuándo podría quedar libre el actor Pablo Lyle?

El problema legal del actor Pablo Lyle inició el 31 de marzo de 2019, en Miami, Florida, cuando él se vio envuelto en una discusión de tránsito. En medio del enfrentamiento golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano que cayó al suelo por el impacto. Pocos días más tarde, la víctima murió a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Después de un extenso proceso legal, en febrero de 2023 el actor fue condenado por homicidio involuntario a cinco años de cárcel, a los que se suman ocho años de libertad condicional una vez que salga de prisión.

Según distintos reportes, Lyle podría abandonar la cárcel el 29 de diciembre de 2026, gracias a su buena conducta y al tiempo que ya llevaba bajo custodia . Aun así, no recuperaría su libertad de forma inmediata, pues todavía debería atravesar un trámite migratorio ante las autoridades de Estados Unidos.

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Momento de la agresión de Pablo Lyle en Florida / Redes sociales

Esto dijo Karla Souza sobre la posible liberación del actor Pablo Lyle

La presunta cercana salida de prisión de Pablo Lyle volvió a poner su nombre en redes sociales y hasta fue un tema retomado por colegas del ámbito. En esta ocasión, Karla Souza fue cuestionada por reporteros sobre el caso de Lyle, y el primer comentario de la actriz fue su reprobación contra la violencia.

Según su punto de vista, esto puede servir para visualizar el machismo que aún está presente en la sociedad:

Eso es producto perfecto de lo que es una sociedad machista y cómo estamos aplaudiéndole a ese tipo de comportamientos y acciones a los hombres, a los niños. (...) Espero que todos los que vieron ese video puedan pensarla dos veces antes de agredir a alguien físicamente. Karla Souza

Eso sí, en el caso de Pablo, Karla hizo énfasis en que el actor estaba en sus oraciones, esperando que esta etapa complicada para él pasara pronto: “ Me dio muchísima pena verlo y le mandaba de lejos muchísimas oraciones ”, dijo Karla.

Por último, mandó un mensaje emotivo a Lyle, esperando que su carrera pueda ser larga y pueda retomarla en cuanto salga. ¿Tú qué dices?

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¿Qué productores le ofrecieron trabajo al actor Pablo Lyle?

Una fuente cercana a TVNotas informó que el actor Pablo Lyle podría incorporarse a telenovelas apenas salga de la cárcel, pues productores se encuentran interesados en que participe en nuevos melodramas.

Juan Osorio es uno de los que ha alzado la mano en cuanto a su interés de darle una nueva oportunidad a Pablo:

Ha vivido la experiencia más fuerte de perder a su padre y no estar con él, y por supuesto que, si Dios quiere que tenga oportunidad en la siguiente producción que yo tenga, pensaré inmediatamente en él, porque aparte es un gran actor. Juan Osorio

El productor Gerardo Quiroz también puso una oferta de trabajo sobre la mesa:

Con mucho gusto podríamos hacerle una oferta de trabajo, porque sabemos que ha pasado un trago amargo, que él no tenía la intención de que sucediera lo que pasó y merece una oportunidad, para que poco a poco vaya normalizando su vida. Gerardo Quiroz

La misma fuente informó a TVNotas que aunque Pablo se encuentra emocionado por su salida próxima, la verdad es que también hay incertidumbre. Esto se suma a la polémica que rodea a la ex de Pablo Lyle, Ana Araujo, tras su nueva relación desde su divorcio.

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