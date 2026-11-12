Muerte de Regina Torné: El último deseo que tuvo la actriz en sus últimos momentos y no pudo cumplir: “No se le hizo”

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de la primera actriz, Regina Torné, quien marcó una época en el cine y la televisión con imponentes personajes a los que ella les dio vida.

Tras su muerte, han surgido nuevos detalles acerca de su vida personal, como la situación que atraviesa de su hija y más recientemente, se dio a conocer una de las voluntades que tuvo la actriz en vida, pero que lamentablemente no pudo cumplir.

¿Cuál fue el último deseo de Regina Torné?

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Regina Torné / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Regina Torné?

Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, conocida artísticamente como Regina Torné falleció el miércoles 11 de noviembre a los 82 años, en su domicilio al sur de la Ciudad de México, según los primeros reportes sobre su muerte.

La noticia de su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que compartió una esquela para lamentar el fallecimiento de la intérprete y reconocer su trayectoria artística de varias décadas.

“Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación. Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amigos y compañeros. Expresamos nuestras más sinceras condolencias.”, publicó la ANDA.

Aunque en los últimos meses trascendió que la actriz había enfrentado algunos problemas de salud, hasta el momento no se ha revelado oficialmente cuál fue la causa de su muerte ni si padecía alguna enfermedad relacionada con su fallecimiento.

En las últimas horas, diversos medios se han unido a la cobertura de la muerte de la actriz, en la que han revelado detalles poco conocidos de a actriz, como un deseo que no pudo cumplir.

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Regina Torné / Redes sociales

¿Cuál fue el último deseo de Regina Torné en sus últimos momentos de vida?

Durante la reciente emisión de ‘Ventaneando’, la periodista Rosario Murrieta compartió información sobre lo que ocurría en el funeral de Regina Torné.

Mencionó que, aunque se trataba de una reunión privada, algunas personas cercanas a la actriz, entre ellas su esposo, José Guadalupe Vega López, salieron brevemente para atender a los medios de comunicación.

Fue entonces cuando la periodista reveló una de las últimas voluntades de Regina Torné: morir en Puebla, un deseo que lamentablemente no pudo cumplir, pues falleció en su domicilio de la Ciudad de México.

“Salieron unas personas a atender a la prensa, entre ellas, el señor que es su esposo, José Guadalupe Vega López; y lo que nos cuentan a la prensa es que ella quería morir en Puebla; no se le hizo, lamentablemente no pudo, murió aquí en la Ciudad de México.” Rosario Murrieta

Asimismo, Rosario Murrieta informó que la primera actriz murió mientras dormía y por causas naturales, sin que se reportara alguna complicación relacionada con una enfermedad o afección de salud.

“Falleció dormida y no tenía problemas de salud, simplemente fue la edad.” Rosario Murrieta

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¿La hija de Regina Torné puede salir de prisión para despedirse de su mamá?

La hija de Regina Torné, Regina del Pilar Campos Incháustegui, permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, donde cumple una condena de 35 años por homicidio calificado. Tras la muerte de su madre, surgió la duda sobre si podría obtener un permiso para salir del penal y despedirse de ella.

La legislación contempla la posibilidad de autorizar una salida extraordinaria por el fallecimiento de un familiar directo, como la madre o el padre de un recluso o reclusa. Sin embargo, no es un permiso automático, pues depende de la autorización de las autoridades penitenciarias y de que se cumplan las condiciones de seguridad correspondientes.

En el caso de Regina del Pilar, no se ha informado públicamente que haya solicitado este permiso ni que le hayan autorizado salir.

Por lo tanto, sí existe una vía legal para que pudiera despedirse de su madre, pero hasta ahora no hay información que confirme que haya salido del penal.

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