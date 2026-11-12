¡Regla de 3 se vuelve a cumplir! Mueren tres famosos mexicanos en menos de una semana: ¿De qué murieron?

El luto ha invadido al espectáculo mexicano en los últimos días, y es que tras la muerte de Regina Torné hace apenas unas horas, se cumplió la lamentable “regla de 3", la cual, indica que tres famosos mueren en el lapso de solo unos días. Te contamos los tristes decesos.

Se cumple la regla de 3 en el espectáculo mexicano / Redes sociales

Anunciaron la muerte de Carlos Albert, el famoso periodista y exfutbolista mexicano

La noticia del fallecimiento del periodista Carlos Albert se hizo oficial el 3 de noviembre, cuando varios excompañeros del analista deportivo se despidieron de él, recordando no solo su profesionalismo, si no también su valor como persona.

Carlos Albert llevaba varios años retirado, por lo que no se mantenía activo en el medio. Uno de los mensajes de despedida fue de José Ramón Fernández, con quien coincidió en varios programas:

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar. José Ramón Fernández

Albert también dejó una importante trayectoria como futbolista, teniendo sus años más exitosos como jugador del Necaxa, equipo que ahora reside en Aguascalientes.

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El periodista Carlos Albert murió a inicios de noviembre / Redes sociales y canva

Murió la actriz y comediante María Alicia Delgado, tras diagnóstico de cáncer

Apenas un día después de la muerte de Carlos Albert, trascendió que la actriz de Derbez en cuando, María Alicia Delgado, murió de manera repentina, tras haber mantenido en secreto su enfermedad: Cáncer.

Según por lo relatado por su amiga Yodi Marcos, ex de Carlos Bonavides, María Alicia nunca quiso tratar su cáncer de páncreas, pues le causaba miedo someterse a los procedimientos:

Desgraciadamente el cáncer era de los peores que hay y era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal. Yodi Marcos

Fue así que aunque se esperaba que María Alicia Delgado saliera de la hospitalización, desgraciadamente el desenlace fue totalmente diferente, causando la muerte de la actriz.

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María Alicia Delgado murió tras diagnóstico de cáncer de páncreas / Redes sociales

¿Cuándo murió la actriz mexicana Regina Torné?

La noche del 11 de noviembre comenzó a viralizarse que la actriz mexicana, Regina Torné, murió repentinamente después de mantenerse alejada del ojo público desde hace varios años.

Conocida por su trayectoria en cine y televisión, se desconocen las causas de su fallecimiento, tampoco se sabe si padecía alguna enfermedad durante sus últimas semanas de vida.

Por otro lado, internautas revivieron que la hija de la actriz Regina Torné, Regina del Pilar, se encuentra encarcelada por un delito cometido en el 2006, una de las situaciones que causó el distanciamiento entre ambas. Se desconoce si Del Pilar ya está enterada del fallecimiento.

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