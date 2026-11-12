¿Hija de Regina Torné no sabe de su muerte? Ella se encuentra en la cárcel desde hace varios años por asesinato

La muerte de la actriz Regina Torné ha conmocionado a la comunidad televisiva y actoral, pues se convirtió en un ícono del cine y las telenovelas. Sin embargo, vivió un complicado momento cuando su hija fue encarcelada por un delito cometido. Ahora se preguntan... ¿ya sabe de la muerte de su madre?

Se confirmó la muerte de Regina Torné el 11 de noviembre / Redes sociales.

¿Por qué la hija de la actriz Regina Torné está encarcelada actualmente?

Regina del Pilar Campos, hija de Regina Torné, es la única hija de la actriz. Aunque su relación era cercana, la situación cambió de manera radical tras lo ocurrido con la entonces joven.

Regina del Pilar fue acusada de participar en el secuestro y asesinato de Maribel Monroy Flores, ocurrido en enero de 2006. La víctima era la esposa de Édgar Rogelio Eslava Sánchez, quien también sostenía un vínculo sentimental con Regina del Pilar.

De acuerdo con las investigaciones, el 20 de enero de 2006 Maribel volvió a su casa tras dejar a su hija en la escuela, y allí fue abordada por Regina del Pilar y tres hombres más, quienes presuntamente habían sido contratados para cometer el crimen, ya que ella se negaba a concederle el divorcio a Édgar.

Maribel fue golpeada, privada de su libertad y asesinada por asfixia ese mismo día. Después, su cuerpo fue incinerado en la alcaldía Magdalena Contreras. Algunos vecinos dieron aviso a las autoridades al ver lo que ocurría, lo que llevó a la captura de Regina del Pilar y de uno de los involucrados.

Se mencionó que, tras el paso del tiempo, Regina Torné dejó de visitar a su hija en la cárcel, también por un presunto cambio de residencia de la actriz.

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Regina del Pilar, hija de Regina Torné, acusada de asesinato / Redes sociales

¿La hija de Regina Torné ya sabe de la muerte de su madre?

Esta es una de las preguntas que se han hecho los seguidores de la fallecida actriz, Regina Torné, y es que aseguran que, tras su separación, ambas desconocían la situación actual de cada una.

Hasta el momento de esta nota, NO se sabe si Regina del Pilar ya ha sido enterada del fallecimiento de su madre ocurrido hace apenas unas horas.

Aún con su distanciamiento, se presume que Regina del Pilar ya habría sido informada, pues internautas especulan que los problemas de salud de Torné habrían venido desde hace ya varias semanas.

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Hija de Regina Torné hace apenas unos meses / Redes sociales

¿De qué murió la actriz Regina Torné?

Hasta ahora, ni los familiares de Regina Torné ni personas cercanas a ella han dado a conocer oficialmente de qué murió. Lo que sí se ha informado es que la reconocida actriz falleció en su casa de la Ciudad de México.

Se prevé que en las próximas horas sus seres queridos, amigos o colegas del ámbito den a conocer los posibles homenajes en honor a su legado.

Entretanto, el público ha manifestado su cariño con cientos de mensajes de despedida que destacan la huella de su trabajo en la cultura popular de México.

El fallecimiento de Regina Torné se une al de María Alicia Delgado, otra de las importantes figuras del espectáculo mexicano.

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