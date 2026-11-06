¿Familia de María Alicia Delgado le dio la espalda a la actriz? Su amiga revela “ausencia”: “Fuimos más familia”

La actriz María Alicia Delgado se convirtió en una de las actrices y comediantes más queridas del espectáculo mexicano, por lo que su fallecimiento ha conmocionado a amigos, colegas y público en general. Recientemente, una declaración hecha por una de sus mejores amigas reveló que... ¿su familia no la apoyaba?

¿María Alicia Delgado alejada de su familia? / Archivo TVNotas

¿Qué enfermedad padecía María Alicia Delgado, según su amiga?

Tras confirmarse su fallecimiento, comenzaron a salir a la luz más detalles sobre la salud de la actriz. Yodi Marcos, esposa de Carlos Benavides y amiga cercana de María Alicia Delgado, dio a conocer que ella tenía cáncer de páncreas en etapa avanzada, con metástasis en otros órganos:

Desgraciadamente el cáncer era de los peores que hay y era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal:

Desgraciadamente el cáncer era de los peores que hay y era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal. Yodi Marcos

De acuerdo con su testimonio, la actriz tenía tiempo sintiéndose mal, pero se negaba a hacerse estudios o a iniciar un tratamiento. Solo cuando un fuerte dolor abdominal la llevó al hospital, los médicos descubrieron que la enfermedad ya estaba muy avanzada.

Yodi añadió que, algunas semanas antes de morir, María Alicia estuvo internada y su estado de salud se deterioró. Además, habría expresado con claridad que, si su condición se complicaba, no deseaba ser reanimada ni intubada

Hace tres semanas yo llegué a su casa y ella tenía mucho dolor y la llevé a emergencias y ahí nos dijeron que tenía agua en el estómago y en un pulmón (...) El doctor Granados nos indicó que tenía que hacerle una punción para sacarle y drenarle el agua, cosa que ella no quiso, y ella me dijo que si en algún momento había que tratar de reanimarla, entubarla o cosas así que no lo permitiera. Yodi Marcos

Finalmente, aunque prometió que “de esta saldría”, lamentablemente falleció.

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María Alicia Delgado padecía cáncer de páncreas / Redes sociales

Familia de María Alicia Delgado no estuvo con la actriz durante hospitalización

El fallecimiento de María Alicia Delgado dejó devastada a Yodi Marcos, esposa de Carlos Bonavides, quien aseguró a TVNotas que, a lo largo de nueve años, ella y la actriz formaron un vínculo de “madre e hija”.

Sin embargo, lo que llamó la atención de su testimonio es que la familia de la actriz se encontraba distanciada de ella, y fue hasta su fallecimiento que “reapareció”:

Desgraciadamente estos sucesos, cuando alguien fallece es cuando todo mundo aparece, yo no sé por qué. (...) En este caso aparece la familia. (...) Ella estaba con su familia un poco alejada, yo creo que por eso se cobijó con nosotros, fuimos más familia que la propia familia. Yodi Marcos

También, afirmó que el hijo de María Alicia, Rafael, fue casi adoptado y arropado por ellos, por lo que aseguró que estarán pendiente de él, a pesar de que ya es una persona independiente.

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¿Qué famosos acudieron al funeral de la actriz María Alicia Delgado?

Como era de esperarse, varios famosos se dieron cita al funeral de María Alicia Delgado, no solo por haber coincidido en diferentes proyectos, si no también por su amistad a lo largo de los años.

En la despedida se vieron figuras como:



Ricardo Margaleff,

Carlos Bonavides,

Arleth Terán,

Daniela Luján,

Luis Manuel Ávila,

Ingrid Martz, entre varios otros más.

En la tarde del 5 de noviembre, el cuerpo de María Alicia Delgado salió de la funeraria, siendo así su despedida final.

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