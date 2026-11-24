A 31 años de que Yulianna Peniche y Osvaldo Benavides se hicieran famosos con sus personajes “Alicia” y “Nandito”, en la telenovela María la del barrio (1995), los actores siguen en contacto, y como él ya incursionó en la producción con la película Noche de bodas y en la serie Timbiriche, a ella le fascinaría que él ocupara sus servicios.

Leer: Yulianna Peniche confirma supuesto robo de Roberto Tello ‘el Coreano’ durante su cumpleaños; ¿él lo admite?

En María la del Barrio (1995) interpretaron a “Nandito” y “Alicia” / Archivo TVNotas

¿Yulianna Peniche quiere volver a trabajar con Osvaldo Benavides, luego de compartir escena en la telenovela ‘María la del Barrio’?

La actriz nos contó: “Me encantaría trabajar con Osvaldo de nuevo y qué mejor que él fuera el productor. Yo estoy puestísima, ya lo sabe. Lo vi y lo comentamos”.

Relató cómo fue que le hizo esta solicitud: “Tenía mucho tiempo de no verlo, y hace 2 años, cuando estrenó su película, que él mismo produjo y dirigió con Ludwika Paleta (Noche de bodas), tuve el reencuentro con ellos. Se portaron divino conmigo, recordamos anécdotas y yo le pedí trabajo. Le dije: ‘Quiero volver a trabajar contigo, y ahora que produces, llámame’. Él me contestó que sí, que claro, que lo iba a checar. Entonces ya está puesto en la mesa ojalá se dé próximamente. Es súper camaleónico, un gran actor”.

Leer: Yulianna Peniche dice que su ex ‘Parejita’ López le quedó a deber dinero; no solo pensiones alimentarias

Hace 2 años, Yulianna se reencontró con Osvaldo y Ludwika Paleta, quien también actuó en la icónica telenovela. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Yulianna Peniche sobre la actuación y producción de Osvaldo Benavides en la serie de ‘Timbiriche’?

Yulianna defendió a Osvaldo de quienes lo criticaron por ser uno de los productores asociados de la serie Timbiriche, y después, ante las críticas al proyecto, desvincularse de la promoción, así como por encarnar a Luis de Llano. “Que los demás estén enojados les concierne a los que fueron o no Timbiriche, y no a mí. Y uno, como actor, puede interpretar a quien sea. No porque hagas el papel de alguien que ven como villano, quiere decir que estés a favor de él. Como actores podemos hacer al malvado, al asesino, al que robó.Eso no tiene nada de malo”.

Peniche habló de su trabajo en María la del barrio y está impactada porque sigue vigente la frase “maldita lisiada”, que en la telenovela le decía el personaje de su madrastra, “Soraya Montenegro” (Itatí Cantoral): “Me emociona saber que tuve la gran oportunidad de representar un maravilloso personaje. Que me recuerden después de 30 años es un honor. Soy muy dichosa y le sigo sacando jugo, como en la obra en la que me encuentro, La pastorparty, donde interpreto a una joven que ya fue operada, ya puede caminar y ya no es ‘la maldita lisiada’”.

Leer: José Luis ‘Parejita’ López ya olvidó a Yuliana Peniche, ¡estrena romance con una rusa!

Osvaldo Benavides interpretó a Luis de Llano en la serie de Timbiriche / Redes sociales

¿Yulianna Peniche ya tiene en sus planes convertirse en mamá próximamente?

Por otra parte, nos compartió una noticia sobre su hermana, la conductora Itzel Peniche, que no ha dicho hasta el momento: “Está muy contenta, embarazadísima, va a tener una nena, ya tiene 6 meses y todos estamos felices en la familia”.

Ahora que su hermana tendrá un hijo, al igual que su hermano menor, que fue papá recientemente, le preguntamos si siente presión en ese aspecto, y nos dijo: “No, pero sí quiero ser mamá. A lo mejor pronto les doy la noticia… Se está buscando”.

Finalmente, sobre sus planes de boda con su prometido, Marcos Abella, que se han aplazado, nos dijo: “Será el siguiente año. Se postergó por el trabajo de ambos. Estoy en 2 obras, pero ya será próximamente”.

Leer: Yulianna Peniche se molestó porque un joven no la reconoció en una fiesta

Está muy feliz por el embarazo de su hermana, la conductora Itzel Peniche (izquierda). También nos contó que el próximo año será su boda con su prometido, Marcos Abella (derecha) / Archivo TVNotas

¿Cuál es la trayectoria de Yulianna Peniche?

Debutó a los 9 años en la telenovela Madres egoístas.

En 1995 saltó a la popularidad con la telenovela María la del barrio.

María la del barrio. También se desempeñó como conductora en los programas Vida TV y Se vale.

La hemos visto en los unitarios Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

Ha participado en telenovelas como: Salomé, Velo de novia, Destilando amor, La fuerza del destino y Te doy la vida, entre otras.

Leer: Yulianna Peniche denuncia a inquilino por falta de pago

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.