Marlene Favela provocó preocupación al reportar que había perdido una cartera con dinero y objetos personales al interior de un centro comercial.

Ante esta situación, la actriz pidió ayuda a sus seguidores para intentar recuperar sus documentos importantes y compartió detalles sobre lo que había sucedido.

Después de dar a conocer el caso en sus redes sociales, Marlene habló con los medios sobre lo ocurrido y reveló cómo se encontraba tras el percance.

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Marlene Favela / Redes sociales

¿Cómo fue el robo que sufrió Marlene Favela en un centro comercial?

Marlene Favela aclaró que en realidad no fue víctima de un asalto, sino que extravió su cartera mientras se encontraba en un centro comercial.

La actriz explicó que alguien le sacó la cartera en la que llevaba dinero, tarjetas y documentos personales, por lo que decidió recurrir a sus seguidores en redes sociales para pedir ayuda y tratar de recuperar sus pertenencias.

“Perdí mi cartera en Sam’s Club de San Juan del Río, o en su estacionamiento. Dentro llevaba todos mis documentos oficiales, Y tarjetas que no podrán hacer uso de ellas y que son muy importantes para mí.” Marlene Favela en redes sociales

El incidente no estuvo relacionado con una agresión o un robo con violencia, sino con la pérdida de sus objetos personales, situación que le generó preocupación por la importancia de los documentos que llevaba consigo.

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Marlene Favela / Redes sociales

¿Cómo se encuentra Marlene Favela tras el incidente?

Marlene Favela se encuentra bien y no sufrió ninguna lesión tras el incidente, pues, como aclaró, no fue víctima de un asalto ni de una agresión física. Sin embargo, sí se mostró preocupada por los documentos que llevaba en su cartera y por el posible uso que alguien pudiera hacer de ellos.

Asimismo, expresó que su hija también estuvo muy preocupada por lo que le pudo haber sucedido a su mamá. No obstante, la propia actriz dejó claro que lo más importante es que ella está bien y que, mientras tenga salud, podrá recuperar los objetos materiales que perdió.

“El dinero es lo de menos. Mientras haya salud, yo esté fuerte, yo salgo, trabajo, yo consigo todo. Mi hija también estuvo muy preocupada.” Marlene Favela

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MARLENE FAVELA SUFRE ROBO EN CENTRO COMERCIAL🚨😡 le sustrajeron su cartera con todos sus documentos #ebninforma #ernestobuitronnews #marlenefavela https://t.co/MblyXo60I8 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) November 20, 2026

¿Marlene Favela pudo recuperar los documentos que llevaba en su cartera?

Aunque la actriz pidió ayuda en sus redes sociales para que la contactaran y pudiera recuperar sus documentos, reveló que, hasta el momento, no ha logrado recuperarlos.

Comentó que tenía la esperanza de que alguien encontrara la cartera y la devolviera con sus documentos, aunque ya no estuviera el dinero. Sin embargo, no pudo recuperar ninguna de sus pertenencias, por lo que tendrá que realizar los trámites correspondientes para obtener nuevamente sus identificaciones.

“Ojalá se la haya encontrado alguien que necesite y que saque el dinero y aviente nuestra cartera con todo, pero no lo hicieron. Pedí que me mandaran mensaje a X si la encontraban, pero desafortunadamente nadie dijo nada.” Marlene Favela

Por otra parte, antes de hablar públicamente sobre la pérdida de su cartera, Marlene Favela también fue cuestionada por la muerte de Jorge Kahwagi, quien fuera su pareja sentimental años atrás, y aprovechó para expresar sus condolencias y sentimientos ante su fallecimiento.

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