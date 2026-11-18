La actriz mexicana Silvia Navarro, parte de decenas de telenovelas y películas, se mostró romántica con su nuevo novio, un famoso músico, luego de meses de mantener su relación en el ámbito privado. Las fotos que ya circulan corresponden al cumpleaños del argentino. ¿Cómo se conocieron?

Silvia Navarro se muestra romántica con su nuevo novio / Redes sociales

¿Quién es la nueva pareja de la actriz mexicana Silvia Navarro?

Tras meses de mantener su vida privada alejada de los medios, la actriz Silvia Navarro compartió una foto con su novio, Fabricio Mercado, en un viaje que compartieron juntos a Ensenada, Baja California.

La pareja eligió el Valle de Guadalupe como escenario para la celebración. Allí recorrieron viñedos y disfrutaron de paisajes naturales espectaculares, una experiencia que Mercado documentó a través de su cuenta de Instagram.

En una serie de fotografías y videos, el artista mostró momentos de la pareja posando muy cariñosa, así como imágenes de la gastronomía y los escenarios del lugar:

Mi cumple. Gracias, ¡Qué gran experiencia! y la comida extraordinaria. Y obvio a ti, Silvia Navarro. Te amo. Fabricio Mercado

La propia actriz contestó a la dedicatoria de Mercado con el siguiente mensaje: “ Feliz vida lindo de mi corazón, te amo ”, mostrando así su complicidad.

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Fabricio Mercado, nuevo novio de Silvia Navarro / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Fabricio Mercado y Silvia Navarro?

La historia entre Silvia Navarro y Fabricio Mercado comenzó a finales de 2023, cuando coincidieron en las grabaciones de la serie de ViX Juegos interrumpidos. Desde entonces, la química entre ambos pareció evidente.

En 2024 comenzaron a circular los primeros rumores de romance, luego de que fueran vistos juntos en distintos eventos. Pese a las especulaciones, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada, y la pareja continuó con discreción.

La confirmación llegó hasta agosto de 2026 , cuando ambos compartieron en redes sociales una fotografía besándose en la famosa Via dell’Amore, en Cinque Terre, Italia.

A pesar de haber oficializado su relación, la pareja sigue prefiriendo mantener en privado la mayor parte de su vida juntos, compartiendo solo destellos selectos con sus seguidores.

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¿Quién es Fabricio Mercado, el novio de la actriz Silvia Navarro?

El novio de Silvia Navarro, Fabricio Mercado, es un actor y músico argentino que en los últimos años ha desarrollado buena parte de su carrera en México. Uno de sus proyectos más reconocidos es precisamente Juegos interrumpidos, la serie de ViX donde conoció a Silvia Navarro.

Su trayectoria incluye además participaciones en producciones como:



Guardián de mi vida,

Las hijas de la señora García,

Por la vida,

La mujer del diablo y

y Luis Miguel: La serie, entre otras.

Más allá de la actuación, Mercado también se dedica a la música, una faceta que suele compartir en sus redes sociales con sus seguidores.

Hace varios años, se llegó a especular sobre la orientación sexual de Silvia Navarro, tras ser vinculada sentimentalmente con una mujer.

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