Días después de que Mariana Bo confirmara que estaba saliendo con José Eduardo Derbez, salió a la luz nueva información sobre el presunto romance entre el conductor de Miembros al aire y la DJ, pues todo indica que no marcha viento en popa pese a sus recientes apariciones juntos. ¿Se terminó el amor antes de empezar? ¡Te contamos los detalles!

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¿Mariana Bo y José Eduardo Derbez terminan su romance? / Redes sociales y canva

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre José Eduardo Derbez y la DJ Mariana Bo?

Hace unos días, José Eduardo Derbez fue captado junto a una misteriosa mujer tras la filtración de un video de Paola Dalay y César Romo. Desde las primeras imágenes se ventiló que se trataba de la DJ Mariana Bo, quien rompió el silencio ante las especulaciones de un noviazgo con el actor de Mesa de regalos.

En entrevista con el programa Ventaneando, Mariana Bo reveló que conoce a José Eduardo desde la primera temporada de Par de ideotas, cuando era más cercana a Vadhir Derbez por el gusto que comparten por la música. Sin embargo, admitió que en los últimos días su cercanía con el hijo de Victoria Ruffo creció y, aunque aclaró que aún no son novios, dejó abierta la posibilidad:

“Quién sabe después, pero me la estoy pasando cool. Yo estoy soltera, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, igual que yo”. DJ Mariana Bo

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José Eduardo Derbez y Mariana Bo en sus primeras apariciones juntos. / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez rechazó mostrarse con Mariana Bo pese a lujoso regalo?

Luego de que Mariana Bo presumiera en redes el enorme ramo de rosas que le envió José Eduardo Derbez, el programa Siéntese quien pueda difundió una serie de videos donde se observa a la DJ en una supuesta cita romántica con el hijo de Eugenio Derbez; no obstante, la ilusión habría terminado esa misma noche.

Según reportó la emisión de espectáculos, la encargada del restaurante reveló que el integrante de la familia Derbez se negó a mostrarse públicamente junto a Mariana Bo, al grado de abandonar el establecimiento por la puerta de la cocina. Este desplante habría provocado que la también productora se replanteara su posible relación con el actor. ¿Se acabó el amor?

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¿Mariana Bo terminó con José Eduardo Derbez antes de irse de México?

Previo a la polémica cita entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo, las cámaras de Siéntese quien pueda interceptaron a la DJ para cuestionarla sobre su estado sentimental con el conductor. De acuerdo con la productora, está a punto de dejar México y prefiere mantenerse al margen de los escándalos:

“Todo tranquilo, yo no soy de chismes, de escándalos; la verdad me da igual. La vida de un DJ es muy diferente, yo no toco casi en México, toco más en Europa y Asia, por eso ando tranqui, la verdad, me da igual, ando cool. A ver qué va a pasar. Él sabe a lo que se mete”. DJ Mariana Bo

Hasta el momento, ni Mariana Bo ni José Eduardo Derbez han desmentido lo ocurrido en el restaurante, mientras que Paola Dalay y el futbolista César Romo presumieron su escapada de fin de semana en Cancún. ¿El inicio de un nuevo romance y el final de otro?

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