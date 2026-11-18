José Eduardo Derbez estaría estrenando romance después de su separación de Paola Dalay. Al menos así lo asegura Shanik Berman, quien soltó una inesperada revelación sobre el actor y Mariana Bo, reconocida DJ y violinista mexicana.

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José Eduardo Derbez ¿anda con Mariana BO? / Redes Sociales

¿Shanik Berman asegura que José Eduardo Derbez y Mariana Bo ya son novios?

Shanik Berman sorprendió al hablar del supuesto romance de José Eduardo Derbez y Mariana Bo. La periodista aseguró que el actor ya tiene novia y que se trata de la artista mexicana, quien habría tenido anteriormente un vínculo sentimental con Karime Pindter.

“Ya ves que José Eduardo Derbez tiene una novia que es bisexual”, comentó Shanik durante la conversación. Sus compañeros se mostraron sorprendidos cuando comenzó a revelar la identidad de la mujer: “Es una Mariana Boo”.

Ante las dudas, la comunicadora insistió en que tenía información de primera mano: “No, no, no. Me lo dijo su RP”. Además, aseguró que una persona cercana a la DJ le confirmó que el actor ya había dado el siguiente paso.

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Shanik Berman / YT

¿Quién le confirmó a Shanik Berman que José Eduardo Derbez se declaró a Mariana Bo?

La periodista explicó que también una diseñadora a quien identificó como Jasive le habría contado que José Eduardo Derbez se declaró a Mariana Bo. Según su relato, la información llegó apenas un día antes de la conversación.

“Una súper gran diseñadora que es Casive. Me habló ayer y me dijo: “Y ya se le declaró José Eduardo”, contó Shanik, quien provocó todavía más curiosidad cuando sus compañeros quisieron saber si la artista había aceptado.

“A ver, pero ¿ya andan? O sea, ¿ya le dijo que sí?”, le preguntaron. La respuesta de la periodista fue contundente: “Ya”.

De esta manera, Shanik sostuvo que José Eduardo y Mariana ya mantienen una relación sentimental. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado públicamente el supuesto noviazgo.

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¿José Eduardo Derbez conoció a Mariana Bo cuando todavía andaba con Paola Dalay?

Otro detalle que llamó la atención fue el recuerdo que compartió Shanik sobre el primer encuentro entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo. De acuerdo con la periodista, se conocieron hace aproximadamente un año y medio, cuando el actor todavía estaba con Paola Dalay.

“José Eduardo Derbez conoció a esta chava hace un año y medio. Y estaba con Paola Dalay. Y le dijo: “¡Qué guapa!” y no sé qué. Y Paola se puso celosa”, relató.

La anécdota recordó el momento que protagonizaron los tres durante una emisión de Par de Ideotas, programa de José Eduardo y Vadhir Derbez. Mariana acudió como invitada para amenizar una fiesta y el actor no ocultó su admiración por ella.

“Dijeron que estaba guapísima y no sé qué”, comentó José Eduardo. Paola, quien estaba a su lado, respondió: “Ah caray, aquí quédate conmigo”.

Más adelante, cuando el actor volvió a acercarse a la DJ, le expresó: “Soy tu fan”. Al notar la reacción de su entonces pareja, agregó: “El tuyo también, guapa”. Paola no dejó pasar el comentario y le reclamó: “Ahorita yo te voy a decir de quién soy fan... ¿Desde cuándo te gusta la música electrónica? ¿Desde cuándo? No me cambies el tema”.

El fragmento volvió a circular en redes sociales tras conocerse la separación de la pareja y los rumores de romance entre el actor y Mariana. Algunos internautas interpretaron la reacción de Paola como una escena de celos, mientras otros recordaron que ambos artistas ya tenían una amistad.

¿Quién es Mariana Bo, la supuesta nueva novia de José Eduardo Derbez?

Mariana Bo es el nombre artístico de Sandra Mariana Borrego Robles, una DJ, violinista y productora mexicana que ha conseguido reconocimiento internacional gracias a su propuesta musical, en la que combina el violín eléctrico con sonidos electrónicos.

La artista conoció a José Eduardo durante las grabaciones de Par de Ideotas, proyecto en el que también participó Vadhir Derbez. En una entrevista con Ventaneando, Mariana explicó cómo comenzó su cercanía con el actor.

“Ahí conocí a José Eduardo, ya después nos juntamos más. Seguramente vamos a seguir saliendo, ya lo invité a Tomorrowland”, comentó.

Dicen que José Eduardo Derbez y Mariana Bo serían novios / Redes sociales

En esa misma conversación, la DJ habló de su relación con el hijo de Eugenio Derbez y dejó abierta la posibilidad de que su amistad evolucionara: “Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool, la neta. Yo soy soltera, me gusta divertirme, conocer gente y está loco igual que yo”.

En el ámbito profesional, Mariana Bo también ha destacado por sus presentaciones internacionales. En 2022 se convirtió en la primera DJ mexicana invitada a presentarse en Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo.