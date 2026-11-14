¿Indirecta para José Eduardo Derbez? César Romo dedica romántico mensaje a Paola Dalay tras presunta infidelidad

Pese a las aclaraciones que tanto José Eduardo Derbez como Paola Dalay han dado sobre su ruptura, siguen circulando rumores de que, presuntamente, ella le habría sido infiel con el futbolista César Romo. Las especulaciones solo han crecido con la aparición de un polémico video en el que se ve a la influencer besando a Romo.

La polémica no hace más que crecer, principalmente después del mensaje romántico que el atleta le dedicó a Dalay a través de redes sociales. ¿Mencionó a José Eduardo? Te contamos todos los detalles.

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Paola Dalay y César Romo están saliendo / Redes sociales

¿Cuándo comenzó la relación entre Paola Dalay, exnovia de José Eduardo Derbez, y César Romo?

Como se sabe, José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su ruptura el 1 de noviembre. Al mismo tiempo, se viralizaron imágenes de ella junto a César Romo en un evento de la Fórmula 1.

Al cuestionarla sobre su relación, ella admitió que estaban saliendo, pero todavía no eran novios. Explicó que la separación se dio hace meses y justamente conoció al futbolista después de este hecho. Dicha versión fue corroborada con José Eduardo, quien hasta pidió un alto a los malos comentarios contra su exnovia.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien”, puntualizó.

Pese a esto, los rumores no han parado. Y es que se ha detectado que Dalay le ha dado “me gusta” a videos que acusan al actor de ser un “alcohólico e infiel”. Incluso se ha burlado de aquellos que la apodan “la nueva Nodal”.

Hace unos días, se viralizó un video en el que se ve a Paola Dalay y César Romo besándose en una fiesta. Según lo que informaron los medios que difundieron dicho material, el momento se dio en julio. En ese mes, José Eduardo le dedicó un mensaje romántico a su ex, lo que para muchos comprobaría que sí hubo una infidelidad de por medio.

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Se viralizó foto de Paola Dalay y César Romo / Mezcalent

El mensaje romántico de César Romo a Paola Dalay, exnovia de José Eduardo Derbez

Paola Dalay ya ha dejado claro que no le interesan mucho las críticas por su ruptura y presunta infidelidad a José Eduardo Derbez. Y es que la joven ha dicho estar muy feliz y que tiene una relación cordial con el padre de su hija.

Esto quedó demostrado en una reciente foto que compartió en Instagram. En dicho post, César Romo le comenta lo siguiente:

“Guapísima”. César Romo

En respuesta, Dalay colocó un emoticón de corazón y uno de monito con los ojos tapados, dejando ver que su romance va viento en popa. Por supuesto, esta breve interacción causó mucha controversia. Si bien algunos se alegraron por ellos, otros los criticaron duramente. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Que tu brillo no les moleste”

“Qué bajo caíste”

“Y todavía presume de su infidelidad”

“Y viva el amor”

“Ya cobró la pensión de la niña y ya se la anda gastando”

La influencer no se ha pronunciado ante esta nueva polémica. No obstante, anteriormente ha dicho que simplemente está disfrutando de su vida.

Paola Dalay y César Romo presumen su amor / Redes sociales

¿Paola Dalay y César Romo ya viven juntos?

Uno de los rumores que empezó a rondar en su momento fue que, presuntamente, Paola Dalay no estaba viviendo con su hija por petición de César Romo. El rumor apuntaba a que, supuestamente, él no quería convivir con la menor.

Esta especulación fue desmentida por la propia influencer, quien contó que la menor no se mudó con ella debido a que su residencia todavía necesitaba mejoras y muebles.

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