¿Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez, no vive con su hija por culpa de César Romo? Ella lo aclara

Mucho se sigue diciendo sobre la separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Y es que varios siguen creyendo que todo se debió a una infidelidad de ella con el futbolista César Romo, con quien ella misma admitió “estar saliendo”.

Las especulaciones no cesan. Desde hace varios días circula la versión de que, supuestamente, ella dejó a su hija en manos de José Eduardo a petición de Romo. Ante los rumores, la joven sale a aclarar qué está pasando. ¿Ya vive junto al atleta? Te contamos los detalles.

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César Romo es jugador de futbol / Redes sociales

¿Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez, ya vive con César Romo?

Como se sabe, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video el pasado 1 de noviembre para anunciar su separación tras 7 años juntos y una hija en común. Sin dar muchos detalles, señalaron que la ruptura ocurrió hace meses y que se hizo de la mejor manera posible.

Al mismo tiempo, se viralizó una foto de Dalay junto a César Romo en un evento deportivo. Al cuestionarla sobre el tema, Paola reconoció que no eran novios, pero sí estaban “conociéndose”. Sostuvo que empezaron a tratarse tras terminar con el actor y que las cosas con el futbolista “iban fluyendo bastante bien”.

Si bien la hoy expareja ha dejado claro que no hubo infidelidad y que aparentemente la ruptura se derivó de las diferencias que había entre ellos, las teorías no han dejado de aparecer. La mayoría responsabiliza a la joven, a quien hasta han tachado de mala madre.

Y es que ha comenzado a circular la versión de que, presuntamente, realmente no viviría sola, sino junto a César. Se dice que, supuestamente, el deportista condicionó a Dalay para que dejara a su hija al cuidado de su padre.

Algo que también ha llamado la atención de todo esto es que Dalay le ha dado “me gusta” a publicaciones que acusan a su exnovio de ser un “alcohólico e infiel”. Para muchos, esto no solo contradice la narrativa que ella ha manejado de que José Eduardo es un “gran papá y maravilloso ser humano”, sino que también pondría en riesgo a su hija, en caso de que todo fuera verdad.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su ruptura el 1 de noviembre / Mezcalent

Paola Dalay aclara si realmente dejó a su hija al cuidado de José Eduardo Derbez por culpa de César Romo

En su momento, Paola Dalay explicó la razón por la que su hija está al cuidado de José Eduardo Derbez. De acuerdo con su versión, su departamento actual todavía está en proceso de remodelación y no tiene muchos muebles.

Aseguró que la menor viviría con ella cuando terminara de arreglar su hogar. También dijo que ya llevaba entre dos y tres meses en este lugar. Esta declaración fue motivo de críticas, pues muchos consideran que amueblar un lugar no toma tanto tiempo.

En medio de todo esto, surgió la versión de que presuntamente “abandonó” a su hija para estar con César Romo. La influencer puso un alto a los rumores mediante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales. Cuando un usuario cuestionó el asunto, ella simplemente respondió con lo siguiente:

“Falso, falsísimo”. Paola Dalay

Con su breve, pero concisa declaración, Paola Dalay entierra cualquier tipo de especulación y deja claro que no le da mucho peso a los malos comentarios. Hasta el momento, José Eduardo no ha respondido a esta controversia y solo se ha limitado a pedir respeto para su expareja, a quien define como una “gran mamá”.

Paola Dalay aclara si vive con César Romo / Redes sociales

¿Qué ha dicho José Eduardo Derbez sobre los rumores que lo involucran en la denuncia contra su hermano Vadhir por presunto abuso?

Otra polémica que ha enfrentado José Eduardo Derbez en los últimos días ha sido su presunta relación con la nueva denuncia por presunto abuso en contra de su hermano Vadhir. Las especulaciones decían que, presuntamente, el actor no hizo nada cuando supuestamente Vadhir habría abusado de una menor de edad.

Si bien ya se confirmó la existencia de la nueva querella contra Vadhir, las autoridades no mencionaron el nombre de José Eduardo. Este último también se pronunció hace unas horas y pidió que no hicieran caso a los rumores maliciosos.

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