¿Buscará de nuevo a José Eduardo? Aseguran que Paola Dalay estaría arrepentida de su decisión de separarse VIDEO

La polémica por la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, además de despertar dudas sobre el futuro de la expareja.

En cuanto a Paola Dalay, se sabe que está acondicionando su nuevo lugar para vivir e incluso que ya estaría saliendo con alguien más: el futbolista César Romo.

Mucho se ha especulado sobre las drásticas decisiones que ha tomado Dalay en esta nueva etapa de su vida. Ahora, una tarotista visualizó para ella un futuro marcado por el arrepentimiento y aseguró que actualmente estaría dejándose llevar por la emoción del momento.

¿Volverá a buscar a José Eduardo?

Leer: Confirmarían que Aislinn Derbez vio a Paola Dalay con César Romo y, ¡le avisó a José Eduardo Derbez! ¿Pelearon?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su relación / Mezcalent, Canva

¿Cómo fue la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay se confirmó el pasado 1 de noviembre, luego de varios meses de rumores sobre una posible crisis en su relación.

La pareja anunció la noticia a través de un video publicado en redes sociales, donde ambos explicaron que habían tomado la decisión desde tiempo atrás, aunque no se sentían preparados para hacerla pública.

Posteriormente, el actor habló con los medios de comunicación y reveló que la ruptura fue consecuencia de una etapa complicada en la que intentaron resolver sus diferencias, pero no lo consiguieron. Incluso, reconoció que durante ese proceso ambos tomaron distancia para analizar si podían continuar juntos.

Aunque ninguno de los dos ha revelado los motivos específicos que provocaron el fin de su romance, José Eduardo descartó que hubiera existido una infidelidad por parte de alguno de ellos.

La ahora expareja también dejó claro que mantiene una relación cordial y que su prioridad es su hija. De hecho, aseguraron que seguirán compartiendo momentos juntos como familia.

Poco después del anuncio de la separación, Paola Dalay reveló que está preparando un nuevo lugar para vivir y en cuanto a su vida personal, está saliendo con el futbolista César Romo, con quien se le vio en un evento de automovilismo en la CDMX.

Leer: ¿Victoria Ruffo tuvo que ver? Destapan la verdadera razón por la que la ex de José Eduardo Derbez abandonó su casa

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación en un video para redes sociales / Redes sociales

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre la nueva “relación” de Paola Dalay?

En un encuentro con los medios de comunicación, José Eduardo reconoció que ya estaba enterado de que Paola estaba conociendo a alguien más y aseguró que no tenía ningún problema con que ella rehaga su vida sentimental.

Incluso, expresó que lo único que le interesa es que Paola esté feliz y dejó abierta la posibilidad de conocer al futbolista si ella decide presentárselo. Sin embargo, también lanzó un comentario que llamó la atención, pues señaló que la influencer debe elegir bien a su próxima pareja, ya que tienen una hija en común.

“No tiene por qué haber pleito…Sí, estaba enterado (sobre la relación entre Paola Dalay y César Romo) (...) Tiene que elegir bien con quién va a estar porque tiene una hija... Que sea feliz, es más, si me lo quiere presentar, que me lo presente. No sé si (tendría) una amistad como tal (con la nueva pareja de mi ex), pero al menos saber con quién convive mi hija” José Eduardo Derbez

Por otra parte, José Eduardo negó que hubiera existido una infidelidad durante su relación con Paola y pidió detener los ataques en redes sociales contra la madre de su hija, a quien reconoció como una buena mamá.

Leer: César Romo, quien sería el tercero en discordia entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez, es acusado de acoso

José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Redes sociales

¿Paola Dalay estaría arrepentida de separarse de José Eduardo Derbez? Esto predijo una tarotista

Entre las opiniones y reacciones que ha generado la separación, llamó la atención la de la tarotista ‘María Fernanda estelar’, quien compartió fuertes revelaciones sobre el futuro de Paola Dalay.

Señaló que es probable que, en este momento, Paola esté tomando decisiones precipitadas debido a la emoción que está viviendo. Sin embargo, aseguró que, dentro de algunos meses, podría cambiar drásticamente de opinión y comenzar a sentir arrepentimiento por las decisiones que tomó.

Asimismo, dijo que la influencer podría llegar a sentirse sola al darse cuenta de que la persona con la que está saliendo no es lo que esperaba. También visualizó posibles problemas económicos que le generarían complicaciones y momentos en los que se cuestionaría si tomó las decisiones correctas.

“Cuando somo jovenes tomamos decisiones muy precipitadas. Ahora que empieza una nueva etapa de su vida sola, va a empezar a arrepentirse de esa decisión; ahorita esta como con la emoción (...) Aproximadamente como en unos tres meses, ella empezará a añorar todo lo que fue dejando y no le vendrán cosas muy buenas (...) La persona de la que está ilusionada no es lo que ella piensa... Tendrá algunos problemas económicos; pero la parte más complicada es en ese proceso de preguntarse si hizo lo correcto, si cometió un error” Maria Fernanda estelar

No obstante, cabe mencionar que estas declaraciones corresponden únicamente a las predicciones de la tarotista y no significan que Paola esté atravesando por alguna de estas situaciones actualmente.

Lo último que ha compartido Paola Dalay sobre su vida personal es que está saliendo con el futbolista César Romo y que se encuentra acondicionando un nuevo departamento en el que vivirá junto a su hija.

Leer: ¿José Eduardo Derbez le suplica otra oportunidad a Paola Dalay? Revela si buscará una reconciliación: “Puede”