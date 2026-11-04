¿Victoria Ruffo tuvo que ver? Destapan la verdadera razón por la que la ex de José Eduardo Derbez abandonó su casa

Luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay hicieron oficial su separación, la noticia sigue generando especulaciones en redes, sobre todo tras las recientes publicaciones del hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo junto a su hija. ¿El actor busca quedarse con su primogénita? ¡Esto dijo Gustavo Adolfo Infante!

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Destapan por qué Paola Dalay tuvo que salir de la casa de José Eduardo Derbez. / Mezcalent, Canva

¿Cuándo y cómo anunciaron su separación José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Meses después de que se comenzó a especular que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se habían separado, la expareja hizo oficial su ruptura la tarde del 1 de noviembre a través de un video en el que explicaron que la decisión se tomó meses atrás, pero no estaban listos para hacerlo público.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”. José Eduardo Derbez

Asimismo, explicaron que su compromiso como papás de su primogénita sigue intacto, por lo que podrían llegar a aparecer juntos en algunas ocasiones. “Nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”, concluyeron.

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Destapan por qué Paola Dalay tuvo que salir de la casa de José Eduardo Derbez. / Mezcalent

¿Por qué Paola Dalay se vio envuelta en críticas tras anunciar su separación de José Eduardo Derbez?

Tras hacer oficial su separación, surgió una ola de críticas a Paola Dalay debido a que horas antes compartió una foto junto a su nuevo ‘galán’, mientras que José Eduardo mostró un clip junto a su hija en relación a su disfraz de Día de Muertos.

Las teorías y especulaciones sobre una supuesta infidelidad no se hicieron esperar, razón por la que la influencer rompió el silencio en una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, donde confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien”. Paola Dalay

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destapan por qué Paola Dalay tuvo que salir de la casa de José Eduardo Derbez. / Redes sociales

¿Gustavo Adolfo Infante confirma que Paola Dalay no vive con su hija?

Pese a que Paola Dalay hizo frente a las críticas tras confirmar que se está dando una nueva oportunidad en el amor, los comentarios negativos hacia la creadora de contenido y su labor como ‘mamá’ siguen presentes, razón por la que Gustavo Adolfo Infante destapó la verdadera razón por la que Dalay tuvo que salir de la casa de José Eduardo Derbez al terminar su relación.

“La niña está con José Eduardo, ella está terminando de arreglar su departamento. El departamento donde vive José Eduardo se lo regaló Victoria Ruffo”. Gustavo Adolfo Infante

La versión difundida por el periodista en ‘Sale el sol’ fue respaldada por José Eduardo Derbez en un reciente encuentro con la prensa. El actor explicó que su expareja está alistando algunos detalles, pero ambos están al pendiente de su hija: “Va a estar de repente en su casa, va a estar de repente en la mía. Nos van a ver también salir con ella”.

Por el momento, Paola Dalay no se ha pronunciado directamente sobre la versión del periodista y su expareja, pero sí ha hecho frente a las críticas con tajantes mensajes en sus historias de Instagram. ¿Cansada del ‘hate’?

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