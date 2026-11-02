Paola Dalay habría expuesto infidelidad de José Eduardo; el comentario desata rumores tras separación: “Fue él”

El pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación tras siete años de relación y una hija en común. La noticia no fue tan inesperada como se podría pensar, pues desde hace meses se habló de una ruptura entre ellos, la cual negaron en su momento.

Por supuesto, hay muchas especulaciones sobre el motivo, ya que ninguna de las partes ha querido hablar demasiado del tema. La más sonada es una presunta infidelidad por parte de ella.

En medio de todo esto, se han viralizado unas declaraciones que la propia influencer dio y que podrían dejar ver que sí hubo un engaño de por medio, pero de él. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

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Paola Dalay confirma romance con César Romo / Redes sociales

Así fue como José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación

Como se mencionó anteriormente, desde hacía algún tiempo se había estado hablando de una ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Incluso se mencionó que vivían separados y que, presuntamente, el actor era el principal cuidador de su pequeña.

En su momento, ambos sostuvieron que todo estaba bien entre ellos y hasta pidieron que no se hiciera caso de los rumores. Ahora, todo se confirmó en un video que subieron a redes sociales durante el pasado fin de semana.

En dicho clip, ambos declaran que ya llevaban varios meses separados, pero que no habían querido decir nada, pues aún no sabía bien “cómo decirlo”.

José Eduardo Derbez “Si no lo habíamos dicho antes, era porque tampoco sabíamos cómo decirlo. Ni nosotros sabíamos qué onda. Bueno, nada más para hacerlo oficial, ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”.

El mismo día del anuncio, circularon unas imágenes en las que se podía ver a Paola junto a César Romo, un exfutbolista de la Kings League. Según información de la cuenta ‘Reina venenosa’, presuntamente, la joven habría engañado a Derbez con Romo.

“Pues ya se especula que Paola Dalay ya mantenía una relación desde hace tiempo con César Romo, y ayer ya no pudieron seguir ocultando su amor, ya que el futbolista César Romo reposteó una foto abrazando a Paola en el Autódromo Hnos. Rodríguez”, se informó.

Lo que reforzó la teoría fue el aparente comportamiento que habría mostrado la hoy expareja en su video. Muchos aseguran que el también cómico se notaba “triste”, mientras que Dalay mantenía una “actitud más fría”.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación en un video para redes sociales / Redes sociales

La infidelidad presuntamente de José Eduardo Derbez a Paola Dalay

La narrativa sobre la ruptura de José Eduardo y Paola Dalay parece tomar otro camino. Y es que recientemente se han hecho virales unas declaraciones que dio la mujer en ‘Mixologando’, el pódcast de José Eduardo Derbez.

El video fue subido casi un mes antes de que anunciaran la separación. Durante la conversación, Paola asegura que José Eduardo fue el ex más “tóxico” por los presuntos problemas e infidelidad que hubo de por medio.

Paola Dalay “Me dañaron… este hombre. Bueno, fue él, el más toxicote. O sea, éramos muy tóxicos los dos. Era una relación muy enferma. Cortamos, terminamos, había cuernos de su parte, no de la mía”.

Estas palabras han comenzado a tomar una mayor relevancia tras la ruptura. Y es que, para muchos, todo apunta a que, al parecer, José Eduardo es quien habría dañado la relación.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha dicho nada sobre este rumor y solo se han limitado a repostear el video en el que anuncian que todo terminó entre ellos.

¿Qué ha dicho José Eduardo Derbez sobre la presunta infidelidad de Paola Dalay?

Tras confirmar su separación, José Eduardo Derbez dio unas breves y concisas declaraciones a la prensa. El actor sostuvo que la ruptura se dio de manera tranquila y que fue algo acordado por ambas partes. Aunque mencionó que hubo un intento por arreglar las cosas, al final se dieron cuenta de que lo mejor era terminar.

“Se analizó, se platicó muchísimo, y bueno, hay mucho amor, mucho cariño, pero también hay cosas que terminan desgraciadamente… De ver si se podían arreglar las cosas, si mejoraba la relación, obviamente había subidas y bajadas. Pero, hay veces que las bajadas son más”, puntualizó.

Con ello, muchos creen que echó por tierra los rumores de una presunta infidelidad por parte de su expareja. Pese a esto, las especulaciones no cesan y algunos hasta consideran que él “sí se ve muy triste”.

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