Paola Dalay recuerda incómodo momento cuando conoció a Victoria Ruffo, ¡la criticó!: “Es mamá celosa” VIDEO

En el más reciente capítulo de ‘Mixologando’, José Eduardo Derbez y Paola Dalay revelaron que habrían sido amantes por aproximadamente tres meses, pues revelaron que ambos tenían pareja cuando estaban conociéndose.

Durante el episodio, se revelaron detalles poco conocidos de la relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez. Sin embargo, uno en especial llamó la atención, pues involucra nada más y nada menos que a Victoria Ruffo, mamá del actor.

Según relató Paola, durante la primera cena que compartió con la familia vivió un momento incómodo.

¿Qué pasó?

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Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Redes sociales

¿Cómo fue el incómodo momento que vivió Paola Dalay con Victoria Ruffo?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez recordaron cómo fue la actitud de Victoria Ruffo con la influencer durante los inicios de su relación. En la conversación, el actor reconoció que su mamá es celosa, algo que dio pie a varias anécdotas sobre los primeros encuentros entre ambas.

La influencer contó cómo fue la primera cena familiar a la que asistió junto a José Eduardo y recordó un momento que la hizo sentir incómoda, pues Victoria habría criticado su forma de vestir.

Según relató Paola, aquel día llevaba una camisa con dos botones desabrochados y la prenda le quedaba ajustada. Al sentarse a la mesa, la actriz hizo un comentario que la tomó por sorpresa: “¿No había más tela para la camisa?”.

“Me quedaba la camisa pegadita, no se veía mal y muy bonita, su mamá muy linda, muy amable, en cuanto me siento en la mesa me dice: ‘¿No había más tela para la camisa?’” Paola Dalay

También recordó otra ocasión en la que llegó a casa de Victoria sin llevar labial. La actriz le preguntó si estaba enferma porque la veía muy pálida y le aconsejó ponerse un poco de color en los labios. Paola atendió la sugerencia y se aplicó labial rojo, pero al regresar con la familia, Victoria volvió a hacerle una observación, esta vez porque consideró que llevaba demasiado maquillaje en la boca.

“Un día iba llegando a su casa y no traía los labios pintados; y me dice '¿estás enferma o qué?’, y yo ‘no, estoy muy buen, ¿por qué?’ (...) ‘Pues es que te ves muy pálida, como que no traes nada en los labios, ponte tantito color’... Entonces fui al baño y me puse labial rojo. Y salgo y me dice '¿por qué te maquillas tanto los labios?’” Paola Dalay

Ambas anécdotas fueron contadas entre risas durante la conversación, por lo que no necesariamente representan un conflicto actual entre ellas. Más bien, Paola recordó con humor aquellas situaciones que vivió al comienzo de su relación con José Eduardo.

José Eduardo respondió aceptando que su mamá llega a ser complicada en algunos momentos e incluso celosa con él.

“Mi mamá es un personaje, está muy ca***a. Pero aparte, sí es mamá celosa... Pero el día que supo que acá (Paola) estaba embarazada, le tiraba unas flores.” José Eduardo Derbez

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¿Cómo es la relación de Paola Dalay y Victoria Ruffo?

En agosto de 2026, Paola habló sobre su convivencia con la mamá de José Eduardo Derbez y aseguró que su relación es buena. Incluso, destacó que Victoria siempre la ha tratado con cariño y respeto, además de mantenerse al margen de los asuntos de pareja.

“Es lindísima, es muy buena onda, muy consentidora, muy simpática y tiene (un buen) humor negro” Paola Dalay

Sin embargo, las declaraciones de ambas han dejado ver que su relación quizá no es tan cercana, pues Victoria ha dicho, con su característico sentido del humor, que no suele llevarse demasiado bien con sus nueras, aunque aclaró que mantienen una convivencia cordial.

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Paola Dalay y Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Victoria Ruffo reaccionó a los rumores de una supuesta separación entre su hijo y Paola Dalay hace algunos meses. Sin embargo, la actriz dejó claro que no estaba enterada de ningún rompimiento y que prefería no involucrarse en la vida privada de la pareja.

“Yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa: mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada” Victoria Ruffo

Victoria también explicó que no le gusta preguntarle a su hijo sobre asuntos personales, pues considera que él ya es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones.

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