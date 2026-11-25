Luego de que se diera a conocer que Mariana Bo habría sido desairada por José Eduardo Derbez tras un desplante en plena cita, la controversia volvió a encenderse al revelarse el supuesto motivo por el que el conductor de Miembros al aire abandonó a la DJ en el restaurante. Ante los rumores, la productora rompió el silencio y cuestionó si el actor es un caballero. ¡Te contamos los detalles!

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José Eduardo Derbez habría hecho desplante a Mariana BO. / Redes sociales

¿Por qué se dice que José Eduardo Derbez hizo desplante a Mariana Bo en plena cita?

Poco después de que Mariana Bo presumiera en redes sociales el enorme ramo de rosas que le envió José Eduardo Derbez, el programa Siéntese quien pueda difundió una serie de videos en los que se observa a la DJ en una supuesta cita romántica junto al hijo de Eugenio Derbez.

De acuerdo con el programa de espectáculos, la encargada del restaurante donde se encontraron reveló que el presentador evitó ser visto públicamente con Mariana Bo, al grado de abandonar el establecimiento por la puerta de la cocina.

El presunto desplante habría dejado mal sabor de boca en la también productora musical, quien podría estarse replanteando si vale la pena continuar con un posible romance junto al actor de Mesa de regalos.

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Mariana Bo fue sorprendida por José Eduardo Derbez. / Redes Sociales

¿Por qué José Eduardo Derbez habría dejado a Mariana Bo en el restaurante tras su cita?

En una de las recientes emisiones de Todo para la mujer, de Maxine Woodside, la periodista Liz López contó lo que ocurrió en la cita entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo, quien le concedió una entrevista antes de encontrarse con el actor en el restaurante, por lo que la reportera decidió esperar en el exterior del lugar para captarlos juntos.

Sin embargo, al ver que pasaban las horas y no salían del lugar, López se acercó con la encargada del restaurante, quien le confesó la razón por la que el hijo de Victoria Ruffo no quiso salir con la también productora musical: “Se me hacía raro que el restaurante ya estuviera por cerrar y ellos no salían”, contó la periodista y agregó:

“Platiqué con personal del restaurante y me llevé la sorpresa de que supuestamente a José Eduardo lo sacan por la cocina por órdenes de su mánager. Le dicen que para su imagen no le conviene que lo vean junto a Mariana Bo”. Liz López en Todo para la mujer

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¿Cómo reaccionó Mariana Bo a la supuesta actitud de José Eduardo Derbez?

Mientras las redes estallan en críticas por el viaje de Paola Dalay y César Romo, Mariana Bo reaccionó a las versiones que han surgido sobre su cita con José Eduardo Derbez. A través de su cuenta de X, la DJ compartió varias de las notas sobre lo sucedido con el actor acompañadas de un emoji enojado.

Sin embargo, en una publicación en particular lanzó un contundente mensaje cuestionando los modales del actor: “Y yo diciendo que era caballero”, y en un nuevo mensaje agregó: “Te topaste con una escorpio”. Pese a que algunos usuarios creen que son comentarios irónicos, otros han mencionado que intenta crear una cortina de humo en medio de la controversia alrededor de Vadhir.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez se ha mantenido en silencio ante las polémicas de su ex, Paola Dalay, su hermano Vadhir y su supuesto nuevo romance con la DJ Mariana Bo.

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